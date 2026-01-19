柯文哲嗆「營養午餐免費是騙選票」 秦慧珠轟：別嘴賤

柯文哲對藍營發動攻勢，不難猜是想掌控藍白合話語權，但選擇台北為攻擊目標，恐怕不是正解。（圖／東森新聞）





台北市長蔣萬安積極拜會里長，不外乎是想爭取2026順利連任，在座談中提起自己推動營養午餐免費政策，是要讓孩子別擔心家中的經濟狀況，不過民眾黨前主席柯文哲卻嗆說，這政策是民粹政治、騙選票，一瞬間讓白營很尷尬。國民黨北市議員秦慧珠更痛批柯文哲，在藍白合前提下不要亂講話，否則就是最大的絆腳石。

台北市長蔣萬安：「信義東延段，我也兌現當時的承諾，上任兩年內讓它動工。」

台北市長蔣萬安持續到基層拜會里長，緊扣自己兌現的選前承諾，無疑是盼望里長繼續支持2026連任路，而當中營養午餐免費政策更是他們心中的好決策。台北市長蔣萬安：「我們也不希望任何一個孩子因為自己家庭經濟狀況，在餐桌上感受到差異。」

營養午餐免費政策，有一個人可能怕大家忘了他很愛講話。民眾黨前主席柯文哲：「營養午餐免費你知道，其實它基本上，就是一個民粹的政治，這大家都曉得，好啦我也知道你在騙選票，不過還好啦，還可以接受。」

台北市議員（國）秦慧珠：「請柯文哲自重，站在藍白合的大前提下，不要嘴賤隨便亂講話，未來的藍白合日子裡，柯文哲會是藍白合，最大的絆腳石。」

秦姐似乎說出來藍營心中的大實話，柯文哲這番言論，一旁曾經在9日發文，大讚營養午餐政策是好的方向的黃國昌只能摸摸鼻子。更何況支持跟進的高虹安市長，當前的情勢柯文哲這嘴可能得小心。台北市長蔣萬安：「柯主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎，營養午餐免費，最主要是希望讓孩子在成長最關鍵的時期，吃得營養吃得安心，另一方面也看到很多地方給我們支持。」

柯文哲對藍營發動攻勢，不難猜是想掌控藍白合話語權，但選擇台北為攻擊目標，恐怕不是正解，當前蔣萬安連任氣勢強，民眾黨先不用說，民進黨傳出想派被說是凱旋歸國的，行政院副院長鄭麗君來參戰。台北市長蔣萬安：「其實離選舉還有一段時間，我們就是持續在推動各項市政。」

民進黨想推哪位戰將，蔣萬安都一樣，敵人擺一邊，先把市政做的有模有樣。

