柯文哲嘆檢察官成為納粹「平凡的邪惡」 醫聽了直呼太感動：這段話會載入史冊

台北地院續審前民眾黨主席柯文哲京華城案，檢方論告環節完畢後，今（16）日下午換柯文哲方答辯，柯文哲再度批評檢察官用搜索編故事、欲加之罪何患無辭。而精神科醫師沈政男對此在臉書發文表示，今天柯文哲在京華城辯論庭講得非常動人，「尤其是以下這一段，將來柯文哲獲得平反以後，將會載入史冊，成為民主與法治歷程的代表文獻之一！」

沈政男說，柯文哲在庭上講到「昨天廖彥鈞檢察官在講喬治歐威爾寫的《動物農莊》，你說所有的動物都是平等的，只是有的比其他的更平等，我也知道你在講說，像我們這種有聲量的人，有小草，有什麼被聲援，這個我很同意，其實我有在反省。『土城十講』很多人都以為說，我會開始講報復，沒有，我講的是和解跟善良。」

柯文哲續稱，「我要跟檢察官講，你讀過喬治歐威爾的《動物農莊》，我在監獄裡面我唸過另外一本書，不過漢娜厄蘭寫的《平凡的邪惡》希特勒殺了六百萬的猶太人，戰後再反省那些開火車把猶太人載到集中營，然後在集中營開瓦斯把那些人毒死，毒死以後再把他拿去燒，不管是開火車的、開瓦斯的、或是燒屍體的，每個都很認真，其實我看廖彥鈞你的臉，你也是很認真的人，我也知道。可是你回去念《平凡的邪惡》，想想看。」

沈政男嗆，為什麼法院不給直播？司法院用行政命令擋掉了直播的選項，根本就是違法作為，法官應該有勇氣行使抵抗權，直接訴諸母法，而不是隨之作惡。「台灣的法官就只能這樣嗎？如果是我，早就跟司法院幹到底了！這就是平庸的邪惡！當下一個轉型正義到來，所有在京華城案裡，自認認真、維護正義，其實是無知、糟蹋人的那些人、黨派與單位，都將受到追究與審判。」

沈政男認為，​建議柯文哲今天的答辯，趕緊做成AI人聲演講版本，放上網讓大家可以聽到，如果可以讓柯文哲直接再講一次，會更好。「如果今天有直播，大家看到柯文哲這場演講，我跟你說，京華城案的社會印象，將會完全改觀！」

沈政男批，檢察官講了那麼多柯文哲圖利的證據，試問，動機為何？圖利罪是重罪，為什麼柯文哲要圖利一個非親非故的商人？你們原來編的故事，就是柯文哲有拿商人的錢，所以要圖利是不是？結果錢根本沒找到，整個故事就崩塌下來了。

沈政男稱，1500萬這個數字，跟京華城案上百億獲利，有成比例嗎？以柯文哲夫婦的收入，1500萬值得一生英明、一世清白的可能代價嗎？「1500萬台幣，隨便一個醫生隨時都可以從包包拿出來。」

