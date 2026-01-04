柯文哲嘉市"Long Stay"輔選張啓楷 掃街遇抗議民眾

南部中心／鄭榮文 嘉義報導

台灣民眾黨徵召立委張啓楷參選嘉義市長，民眾黨創黨主席柯文哲昨天宣布要在嘉義市「LongStay」，擔任張啓楷的競選總幹事，全力輔選。4日早上隨即開始拜票掃街行程，在嘉邑城隍廟時卻遭到兩名男子舉海報抗議，痛批張啓楷阻擋預算，憑什麼選市長。





超尷尬！柯文哲嘉市輔選張啓楷 2男舉海報抗議與小草爆口角

兩名男子舉海報抗議，痛批民眾黨立委張啓楷阻擋預算，憑什麼選嘉義市長。（圖／民視新聞）

「擋我預算，憑什麼選市長？」兩名男子拿著大海報大聲抗議，目標是甫被民眾黨徵召的立委張啓楷，與現場小草爆發口角，小草手一揮，海報紙當場裂開。不敵小草人數眾多，兩人最後邊喊邊退到場外。抗議青年曾奕豪說，「張啟楷他一邊要選嘉義市長，一邊在立法院在擋立法院的總預算，卡著我們嘉義人重大的建設。」民眾黨創黨主席柯文哲4日上午陪同立委張啓楷到嘉義邑城隍廟參拜，不料卻遇到民眾抗議，柯文哲也替張啓楷回應。柯文哲：「兩張紙要換1.25兆，這個不可能的事情嘛，總預算是這樣，台灣過去也不是沒有遇到僵局，去年也有僵局也是解決了，民進黨政府也不能就是那種態度，你要審就審不審拉倒，不能這樣嘛！」

廣告 廣告









超尷尬！柯文哲嘉市輔選張啓楷 2男舉海報抗議與小草爆口角

張啓楷正式投入嘉義市長選戰，柯文哲宣布擔任張啓楷的競選總幹事，要在嘉義市「LongStay」，全力輔選。（圖／民視新聞）

張啓楷正式投入嘉義市長選戰，柯文哲宣布擔任張啓楷的競選總幹事，要在嘉義市「LongStay」，全力輔選。由於藍營也有三人有意角逐，外界也好奇藍白要怎麼合？張啓楷：「挑撥不了的，挑撥不了的，因為制度非常的明確，非常的健全，國民黨應該會在最快的時間點裡面，就他們三位目前，台面上曾經講過說要參選的三位候選人，他們會協調出一位候選人，那一位以後，我們兩個人推出一個最強的人。」藍白合可能對綠營縣市長選舉造成壓力，不只嘉義縣，新北黃國昌也是重中之中，外傳綠營將對黃國昌有行動，柯文哲撂下狠話，「你們弄柯文哲，我就算了，如果你們再搞黃國昌，我一定焦土政策，不可以司法當政治工具，這個我不同意。」柯文哲高調復出，大動作南下嘉義市輔選，藍營基層也也繃緊神經。

















原文出處：超尷尬！柯文哲嘉市輔選張啓楷 2男舉海報抗議與小草爆口角

更多民視新聞報導

當面抗議！柯文哲下鄉輔選張啓楷 民眾嗆：擋預算還有臉選嘉義市長

威脅司法？柯文哲稱被關1年就算了 但黃國昌若被搞「一定做這事」

馬杜洛遭美軍逮捕！「別大小聲」名言回力鏢 律師酸：突然講文明了

