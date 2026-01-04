柯文哲嘉義參拜遭嗆「張啓楷不配選市長」小草怒扯海報

台灣民眾黨前主席柯文哲今4日上午由立委張啓楷陪同到嘉邑城隍廟參拜。(呂妍庭攝)

嘉義青年曾奕豪與小草一度拉扯搶奪大字報。(呂妍庭攝)

台灣民眾黨前主席柯文哲今4日上午由立委張啓楷陪同到嘉邑城隍廟參拜，引來民眾抗議。(呂妍庭攝)

現場小草、柯粉衝上去扯爛大字報。(呂妍庭攝)

嘉義青年曾奕豪抗議時，已有柯文哲支持者伸手阻擋。(呂妍庭攝)

基進嘉義黨部主委翁渙瑤、嘉義青年曾奕豪到場抗議，表達訴求。(呂妍庭攝)

台灣民眾黨前主席柯文哲今4日上午由立委張啓楷陪同到嘉邑城隍廟參拜，遭基進嘉義黨部主委翁渙瑤、嘉義青年曾奕豪持大字報抗議，高喊張啓楷沒臉選市長、擋嘉義市的預算憑什麼選市長，惹火現場小草、柯粉，不但衝上去扯爛大字報，也狂嗆翁渙瑤2人，怒吼「滾」，一路將兩人逼出廟埕，場面相當火爆。

柯文哲、張啓楷在廟方人員迎接下，先在廟門前接受聯訪，結束聯訪正要進入廟裡參拜，已在現場守候的翁渙瑤、曾奕豪突拿出寫著「預算不到位、市長你不配」、「藍白卡國會、市政真的會？」大字報，高喊「張啓楷憑什麼選市長」，雖柯文哲一行人未理會，但支持群眾已暴動，紛紛出言反嗆，甚至直接動手扯大字報，雙方你一言我一語，不斷互嗆。

在警方和廟方人員介入勸離下，翁渙瑤、曾奕豪一邊回嗆，一邊走出廟埕，小草們也一路緊隨、大罵，直到兩人走出廟埕，現場才恢復平靜。

曾奕豪說，今天到場要表達的訴求很簡單，嘉義市鐵路高架化工程115年度原本已大幅增列預算，但只要總預算持續卡關，依法新增經費一毛錢都不能用，工程延宕勢必讓市民承擔更多不便，張啓楷想選嘉義市長，民眾黨和國民黨卻在立法院，卡嘉義重大建設，讓青年、遊子與新婚育兒家庭承受更大壓力，感到不友善，這樣的人來選嘉義市長「他配嗎？」，嘉義人看得一清二楚「不齒」。

翁渙瑤也批評張啓楷，藍白兩黨惡財劃法，現在又卡總預算，不給地方政府錢，又說要選嘉義市長，黃國昌也要選新北，質疑民眾黨是立法院關鍵少數，是不是把這個拿來當政治籌碼，換取個人政治前途？一個卡住預算的人，有什麼臉說自己是最好的市長候選人？

遭民眾質疑擋預算而現身抗議，張啓楷說，解鈴還須繫鈴人，昨天就說是賴清德總統一念之間，趕快把砍的69億還給嘉義市，只要預算編足就審了，鑰匙在賴清德手上，不要欺負嘉義市民，砍了老人、小孩的錢，清淤防洪的錢，趕快還給市民。

