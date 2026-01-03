柯文哲嘉義市輔選：2年條款執行速度方法要多考慮

（中央社記者姜宜菁嘉義市3日電）前民眾黨主席柯文哲今天到嘉義市為民眾黨市長參選人、立委張啓楷輔選，對於民眾黨2年條款，柯文哲說，黨中央絕對執行，只是速度、方法等要多方考慮。

柯文哲今天早上到嘉義市展開輔選行程，在張啓楷和中正大學社會科學院長、排名第12名順位的民眾黨不分區立委王安祥陪同下先與小草座談，下午則到嘉義市西市場品嘗在地美食，預計今晚在嘉義市過夜，明天一早再陪著張啓楷到市場掃街。

民眾黨曾表明將遞補不分區立委王安祥已定期參與立委黃珊珊辦公室的會議，立委張啟楷也將因黨內規定2年條款卸任不分區立委，面對媒體詢問2年條款，柯文哲受訪表示，黨中央絕對執行，只是速度、方法等要多方考慮。

張啓楷今天下午帶著柯文哲逛西市場品嘗魯熟肉，再到七彩冰果室吃古早味番茄切盤，沿路有民眾要求拍照、簽名，柯文哲來者不拒。也有支持者送上春聯「一馬當先」。

至於中央政府總預算案卡關，柯文哲今天早上受訪說，立法院也曾有僵局，但都有解方，既然3個立法院黨團幹部無法談，各黨團各加1人坐下來談，一定可找到解決方案。民眾黨理性、務實、科學，他非常不樂見台灣長期陷於藍綠對抗泥淖。而政治政治主體是人民，人民要擺首位，「全在賴總統一念之間」，不要意氣用事。

對於是否會拜會中國國民黨主席鄭麗文，柯文哲說，不特別為見而見，有需要就見。（編輯：林恕暉）1150103