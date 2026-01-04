柯文哲嘉義輔選張啟楷 遭2男子舉海報抗議

南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義市報導

台灣民眾黨徵召立委張啓楷參選嘉義市長，民眾黨創黨主席柯文哲宣布要在嘉義市「LongStay」，全力輔選張啟楷。４日隨即開始拜票掃街行程，不過在嘉邑城隍廟時參拜時，卻遭到兩名男子舉海報抗議，痛批張啓楷阻擋預算，憑什麼選市長。





兩名男子舉海報抗議，痛批民眾黨立委張啓楷阻擋預算，憑什麼選市長。（圖／民視新聞）

「擋總預算憑什麼選市長！擋總預算憑什麼選市長！」兩名男子拿著大海報大聲抗議，目標是剛被民眾黨徵召的立委張啓楷，小草高舉雙手阻擋，爆發口角，其中一名小草大手一揮，海報紙當場裂開。民眾黨支持者怒喊：「走開啦！你走開啦！」不敵小草人數眾多，兩人最後邊喊邊退到場外。抗議青年曾奕豪：「張啟楷他一邊要選嘉義市長，一邊在立法院在擋立法院的總預算，卡著我們嘉義人重大的建設。」抗議青年翁渙瑤：「不要一邊拖著總預算，一邊說市長，這根本只是個政治騙局而已。」

張啓楷正式投入嘉義市長選戰，民眾黨創黨主席柯文哲宣布擔任他的競選總幹事，要在嘉義市「LongStay」，隔天立馬陪同張啓楷到菜市場掃街，不料第四站到嘉義邑城隍廟參拜，卻遇到民眾抗議。張啓楷：「解鈴還需繫鈴人嘛，就是在賴清德總統一念之間，你們趕快把砍了嘉義市民的69億，趕快給嘉義市民，然後該給軍人加薪的，該給警消人員退休金該給的，你只要趕快給他們編足了，預算馬上就審了啊，這把鑰匙在賴清德手上嘛。」





民眾黨創黨主席柯文哲宣布要在嘉義市「LongStay」，全力輔選張啟楷，４日隨即開始拜票掃街行程，受到民眾歡迎。（圖／民視新聞）

嘉義市目前是藍營執政，延續藍色執政，國民黨內心臟內科醫師翁壽良動作最為積極，已經在市府對面成立競選服務處，另外市議員陳家平和鄭光宏也表態有意角逐。外界也好奇藍白要怎麼合？張啓楷：「挑撥不了的，因為制度非常的明確非常的健全，國民黨應該會在最快的時間點裡面，就他們三位目前台面上，曾經講過說要參選的三位候選人，他們會協調出一位候選人，那一位以後我們兩個人推出一個最強的人。」白營先發制人，柯文哲高調復出輔選，感到壓力的恐怕是藍營，而非綠營。













