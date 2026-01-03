柯文哲嘉義「Long Stay」 表態擔任張啓楷競選總幹事

台灣民眾黨前主柯文哲席今(3日)來到嘉義市，宣布將擔任投入嘉義市長選舉，立委張啓楷的「競選總部總幹事」。(呂妍庭攝)

台灣民眾黨前主席柯文哲宣布將擔任立委張啓楷的「競選總部總幹事」。(呂妍庭攝)

得知柯文哲將在嘉義市Long Stay，小草們興奮歡呼。(呂妍庭攝)

台灣民眾黨前主席柯文哲今(3日)來到嘉義市，宣布將擔任投入嘉義市長選舉，立委張啓楷的「競選總部總幹事」，更宣布將在嘉義「Long Stay」，表示他對張啓楷有信心、覺得會贏，由於嘉義市長「藍白合」尚未進入實質接洽階段，柯文哲身為前主席，表態要親身投入地方首長選戰，為民眾黨嘉義市長選舉操盤，已讓藍綠承受極大壓力。

柯文哲表示，嘉義市在台灣民主政治史上是很特別的地方，從許世賢時代開始，就看出嘉義市能跳脫政治傳統，容易接受新的政治觀念，可以接受非主流政黨。

廣告 廣告

柯文哲指張啓楷有兩大優點，具有財金專業，又是媒體人出身會包裝，張啓楷是民眾黨目前最合適的市長人選，加上嘉義市「不看黨派、只看專業」，他覺得張啓楷勝選機會大，所以願意擔任其競選總幹事，親自督軍。

張啓楷說嘉義市是民主聖地，市民水準很高，也有很多人喜歡柯文哲，這次柯文哲擔任總幹事，民眾黨中央和地方資源會整合，像這兩天柯來嘉義，已安排1、20個行程，密度堪稱「魔鬼級」，接下來每天再安排10場客廳會，要用這種打法打市長選舉，他有信心。

張啓楷說，藍白合應盡快展開協調、整合，藍白合一定比綠更大，一定會成功，所以協調愈快愈好，最晚在農曆過年前做出結果。

柯文哲也認為，藍白合就是憑民調，在適當時機整合出最強競選團隊。柯文哲今天第一站先與小草座談，下午到國華街吃美食，明天則安排市場掃街。

【看原文連結】