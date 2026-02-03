柯文哲囂張狂嗆藍 黃敬平反擊：你無罪定讞了嗎？

政治中心／劉宇鈞報導

前民眾黨主席柯文哲近來動作不斷，還常公開批評國民黨、評論藍白合，現在還當上國家治理學院院長，引發熱議。對此，國民黨桃園市議員黃敬平說，別忘記柯文哲身上還有官司，不是出來之後就無罪了，「請問你無罪定讞嗎？沒有啊！」，藍營要小心柯的各種變數。

黃敬平：柯文哲影響力在黃國昌之上

黃敬平1日在三立談話節目《驚爆新聞線》表示，柯文哲本來就是在藍綠之間游走，但是過去一年，柯自己應該點滴在心頭，如果說要為了民眾黨的發展，起心動念在立院未來要跟民進黨合作，天要下雨、娘要嫁人，白若要與綠合作，那藍營真的是沒辦法，但柯應該不會這麼快就有所決定，柯一定是在旁邊看、找尋機會，好讓民眾黨的利益求取到最大。

黃敬平認為，柯文哲講了很多話，包含要藍營別太高估自己，還稱台北市長蔣萬安營養午餐政策是買票等，柯講的話某部分是事實沒錯，但這就是柯，國民黨必須要意識到，如果未來跟民眾黨打交道，其實在柯出來之後，整個份量及影響力絕對是在黃國昌之上，而且黃會分心，因為黃已經表態要參與新北市長選舉。

黃敬平：國民黨要有心理準備

黃敬平也說，民眾黨未來的整體發展還是由柯文哲決定，所以國民黨要有心理準備，不必全孤注一擲在柯文哲或黃國昌身上，藍白在立院有合作默契，就算白營換了新人，仍會延續過往發展。

黃敬平強調，不要忘記柯文哲身上還有官司，不是出來之後就無罪了，官司是一直在那邊，「請問你無罪定讞嗎？沒有啊！」，因為沒有無罪定讞，柯還有官司的問題，未來會很忙，三不五時可能就要出庭，柯屆時可能無法全心在政治上，所以國民黨要小心，也要注意柯的各種變數，同時要常提醒柯「你還有官司！」。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

