柯文哲要出書！陳佩琪點「這兩本」超有看頭
[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押超過1年，9月初獲7千萬元交保，但須配戴電子腳鐐。柯文哲妻陳佩琪今（29）日在臉書發文表示，柯文哲回家的近2個月中，最常被她看到坐在電腦桌前，努力學習新知識，並誇口說要寫些「國政治理」、「聯合政府」的書，陳則幽默回道，「寫你先前說的『我在獄中的364天』或『我的九個獄友』這種比較吸引人看，但他不以為然，他說他保證會把它寫得大家都愛看，要大家拭目以待。」。
陳佩琪今日在臉書發文表示，柯文哲回家近兩個月，最常被她看到坐在電腦桌前，努力學習新知識，自從回來後，柯動不動就嚷嚷：「 這一年AI進步太多了， 不加緊學習不行」，每天都像要考聯考的莘莘學子般，努力K書到半夜，並誇口說要寫幾本「國政治理」、「聯合政府」這些的書。
陳佩琪指出，柯文哲說他這一年看很多書，功力大增，「我常笑他寫這種人家不愛看啦，寫你先前說的『我在獄中的364天』或『我的九個獄友』這種比較吸引人看，但他不以為然，他說他保證會把它寫得大家都愛看，要大家拭目以待。」
陳佩琪續指，「當然還有很多時間要出庭， 或去律師那兒見面討論案情，每當他（柯文哲）出門時把書桌整理好，台燈熄滅了，我偶爾經過撇到這一景，還會引起心裡一陣恐慌，整個心揪結在一起，那種先前他不在的淒涼感又湧上心頭，一年來身心飽受凌辱折磨，對我這種原本就憂鬱的病人來說，要恢復是不可能了⋯」。
陳佩琪也透露，柯文哲回家的這兩個月，拜努力學習所致，雖然思緒是進步了，但關押一年， 要回復到原來的健康狀態還需一段長時間，「臀部的壓瘡改個有彈性坐墊的電腦椅是好很多了，但在暗無天日的籠子內一年，免疫系統嚴重受損，身上的帶狀泡疹病灶侵襲很深，一個多月了，皮膚都還癒合不好，最近健檢報告陸續出爐，這一年來數值上出現的異常，我會永遠記住這是怎麼造成的⋯」。
陳佩琪最後除了感謝小草的支持與加油打氣外，也針對KP SHOW一事表示，「 一場讓我感動的創新演唱會，他努力練習，不時還受愛的小手鞭策，整個過程分文未取，但竟被檢察官求刑數年…，整個案件真的是悲慘故事， 我們活在一個悲慘世界裡…」。
