柯文哲回憶看守所時光 曝管理員對他淚崩喊「阿北加油」

民眾黨前主席柯文哲4日與現任黨主席黃國昌合體開直播，這也是柯文哲因涉京華城案後首度公開直播與支持者說話，他談到非常感謝這些支持者始終相信他、沒有離開。柯文哲更分享在羈押期間，有位管理員送藥給他時，除了當面對他喊「阿北加油」外，更是激動落淚，讓他邊哭邊笑地說，「我這最需要被安慰的人反倒要安慰他」。

民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／翻攝自柯文哲YT）

柯文哲在直播一開始就先對支持者道謝，感謝他們的不離不棄，並且表示在羈押期間每次開庭搭囚車時，聽到小草們在法庭外或看守所外的吶喊都讓他備感溫馨，也帶給他堅持下去的勇氣。

柯文哲更分享一段，自己在看守所的經驗，他提到，因為有服藥需求，所以監所管理員都會在飯後送醫，平常發藥都是打開小窗戶遞給他，不會見到面，有次好像來了一位新的管理員，不知為何是將牢房的門打開遞藥。柯文哲描述，「門一打開，他就喊了聲『阿北加油』，結果，他話還沒講完就開始哭」。

柯文哲感謝支持者的不離不棄。（圖／翻攝自柯文哲YT）

面對這突如其來的場景，柯文哲露出驚訝的表情說，「我心裡面想說，我被關在這裡面是最需要被安慰的，結果現在還要安慰他。我說阿北很好，阿北沒有問題，不要難過，我還要安撫他欸」。

柯文哲直言，這一年多時間，有時候要出庭，有時候又要被押回台北看守所，路上很多人喊阿北加油，連下雨天都有許多人到場。他感動地落淚表示，「我要跟大家講，因為有大家的幫忙，才能撐這麼久」。

