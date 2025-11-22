柯文哲回歸指點2026選戰？黃國昌喊「講也講不完」：越來越縝密！

政治中心／綜合報導

被問到2026地方選舉柯文哲有給什麼意見，黃國昌說講也講不完。（圖／翻攝畫面）

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案，交保後行事相當低調。不過，民眾黨秘書行政部副主任蔡君婷在社群發布柯的背影照，地點疑似就在民進黨中央黨所在的台玻大樓。對此，民眾黨主席黃國昌今（22）日說，那張照片不是黨的辦公室，是在同一個棟大樓，柯文哲有他工作的空間。至於明年地方選舉柯有給什麼意見，黃則說講也講不完，可能講兩個小時都不一定講得完整。

黃國昌說，柯文哲作為民眾黨最重要的領袖，但民眾黨是一個很有制度的政黨。那張照片不是黨的辦公室，是在同一個棟大樓，沒有錯。但柯文哲做事情很有分際的，黨部有黨部的空間，柯自己有他工作的空間。

黃國昌表示，柯文哲是一個非常有分際，各項事務執行上面，也都非常的謹慎。「當然我不方便跟你們透露說主席他現在工作的地點在什麼地方，因為畢竟牽涉到主席他個人的選擇。」柯文哲什麼時候想讓大家知道，應該是柯的決定。「我只能夠跟大家講說，主席辦公的空間不是中央黨部的空間，但是離我們非常的近，我有事情要跟主席討論的時候，隨時都可以找得到他」。

至於2026選舉柯文哲有沒有給意見？，黃國昌說「太多了啦！」，這個問題沒有辦法簡單回答，但整個布局持續進行，越來越縝密，選舉計劃當然不可能公開跟大家講，而且講也講不完，可能2個小時都不一定講得完整。

