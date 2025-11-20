柯文哲回歸民眾黨部惹關注！2026布局藏玄機

▲前民眾黨主席柯文哲近期傳出已重返中央黨部辦公。（圖／記者劉松霖攝）

[NOWnews今日新聞] 前民眾黨主席柯文哲即使官司纏身，近期傳出已低調回到民眾黨中央黨部辦公，民眾黨組織部副主任蔡君婷日前就被發現曾在臉書貼出一張柯文哲的背影照，不過她隨後就刪文。而根據《中時新聞網》報導，包括現任黨主席黃國昌在內，若想請益柯文哲，都可與其接觸，且柯文哲也陸續和黨內地方議員討論2026選舉，了解該區是否需要「母雞」角色。

蔡君婷日前發出一張柯文哲背影照，並寫道：「我前面的這位老先生，其終身學習的態度與精神，著實令人深感敬佩！」只見原照片中柯文哲透過大螢幕學習AI知識，所在之處正是民眾黨中央黨部台玻大樓的會議室，不過，蔡君婷沒多久就刪文了。

此外，民眾黨黨代表、前台北市觀傳局長劉奕霆日前為拍攝網路節目，前往台玻大樓找黨祕書長周榆修，也遇到正在2樓辦公的柯文哲，並透露：「柯文哲先問我現在幾個小孩？然後又問我工作好不好？接著就開始滔滔不絕地說起話來」。

據報導，柯文哲目前已低調回到中央黨部辦公。黨內人士表示，在柯文哲交保後，北檢以柯文哲與證人接觸為由提抗告，但後來北院維持原裁定，並明確界定「不得與同案被告以及尚待傳喚的證人接觸」，也就是說，民眾黨中央黨部證人全數傳喚完後，就不存在該問題，但儘管柯文哲已回黨部辦公，除非黨內有人主動請益，柯文哲也不太會插手黨務。

另外，也有民眾黨地方民代證實，近期已與柯文哲碰面，除了閒話家常以外，柯文哲也詢問2026地方選舉狀況，以及了解該區是否應該提名「母雞」，帶動小雞選情。

