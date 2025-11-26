柯文哲回歸黨部率柯家軍開戰？范世平：藍白合宣告結束！

論壇中心／郭芳瑜報導

民眾黨前主席柯文哲最近一反之前低調態度，先是被民眾黨公職在臉書貼出背影照，後又在社群平台PO出影片，甚至直言兩個太陽總比沒有太陽好。政治學教授范世平在《台灣最前線》節目中指出，最近柯派人馬逐漸重回螢光幕前，且態度強硬跟國民黨喊話，基本上藍白合已經可以宣告結束了。

民眾黨主席黃國昌昨(25日)率團出訪日本，出發前先跟柯文哲合體拍影片，表示戰略已經確定，剩下自由發揮就好。范世平表示，黃國昌之前率領民眾黨的路線是跟國民黨合作，但最近民眾黨團主任陳智菡和前民眾黨立委蔡壁如，紛紛出來對藍喊話，「這兩位都是柯的人馬」，這時候出來開戰，很明顯代表的是柯文哲的態度，柯文哲覺得攻擊就是最好的防禦，不管贏不贏「你就要去給我戰」，所以黃國昌的「投降主義」，已經被駁回。

廣告 廣告

原文出處：柯文哲回歸黨部率柯家軍重新出擊？范世平：藍白合已經可以宣告結束！

更多民視新聞報導

鄭麗文唱和習武統台？白還要聯合政府！支持紅統？

習近平主動致電川普聊甲午戰爭？于北辰：跟商人談歷史？

柔性政變？跟鄭麗文有溝通管道 柯重返民眾黨主導藍白合？

