柯文哲回歸！黃國昌「從咆哮變陪笑」媒體人400字開酸

前民眾黨主席柯文哲昨（2）日赴立法院出席黨團大會，會後與白委陳昭姿展開跨黨派拜會，爭取朝野支持《人工生殖法》修法，上午先後拜會國民黨團與多名衛環委員，中午也與民進黨團總召柯建銘會面。對此，媒體人詹凌瑀有感而發，看到柯文哲的氣場仍在，可說是民眾黨「真正的太陽」，黃國昌則瞬間成了「陪笑昌」。





柯文哲（中）2日赴立法院出席黨團大會，會後與白委陳昭姿展開跨黨派拜會，爭取朝野支持《人工生殖法》修法。（圖／民視新聞網）

詹凌瑀今（3）日在臉書以《真正的太陽回來了，咆哮昌瞬間變成了「陪笑昌」》為題發文，透露2日這天立法院上演了一齣年度大戲，「叫做《太上皇回宮》」，坦言看著柯文哲大動作拜會藍綠黨團，「那個氣場、那個媒體簇擁的程度，如果不說，還以為現在的民眾黨主席還是他呢！反觀現任主席黃國昌，平常在直播裡吼得震天價響、在委員會裡拍桌瞪眼，昨天站在柯文哲身邊，竟然只能全程『陪笑』？」。





詹凌瑀認為柯文哲回來後，黃國昌瞬間變成了「陪笑昌」。（圖／民視新聞網）





「這畫面真的太殘酷了」，詹凌瑀感嘆，黃國昌這一年來拚命健身、練肌肉、練喉嚨，以為只要聲量夠大、拳頭夠硬，就能撐起民眾黨的半邊天，甚至以為自己已經是黨內唯一的太陽」。結果柯文哲才剛復出「試水溫」，隨便走一趟立法院，「馬上就讓大家看清楚，誰才是主子，誰只是負責看家的」。

詹凌瑀感嘆，黃國昌這一年來拚命健身、練肌肉、練喉嚨，以為只要聲量夠大、拳頭夠硬，就能撐起民眾黨的半邊天。（圖／黃國昌臉書）





詹凌瑀認為，最讓黃國昌背脊發涼的，「恐怕是柯文哲對『不分區兩年條款』的態度吧？」透露黃國昌之前信誓旦旦說柯文哲支持他留任，結果昨天柯文哲輕描淡寫一句「這私下再討論」、「黨內解決」，他喊話黃國昌「聽懂了嗎？這句話的意思就是：『你的政治前途，我說了算』。國昌老師，你費盡心機把身體練得再壯、肌肉練得再大塊，在權力的太陽面前，終究只是個負責在那邊點頭陪笑的配角。兩年條款的大限將至，這下子，你是真的要沒戲唱了嗎？」。



