柯文哲回鍋上班…黃國昌心中警鈴大作？詹凌瑀指兩人已有「子弟兵」矛盾：2026操盤權歸屬，看誰先提名人選

針對2026大選，各黨已陸續開始備戰，不過民眾黨主席黃國昌狗仔風波未止，被外界視作親白的匯流新聞網公布新北市長民調，黃的排名慘遭墊底；近期也傳出前主席柯文哲回鍋上班，白營掌權問題再次浮上檯面。對此，媒體人詹凌瑀今（28日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，問題是如今民眾黨要聽誰的？在黃國昌聲勢低迷、連民調都慘輸的情況下，有過大選操盤經驗的柯文哲肯定較得人緣，不過操盤大權在誰手上，就看誰先拋出提名名單。

詹凌瑀提到，柯文哲回到台玻大樓上班，只是因涉及證人問題，在不同樓層，但她相信黃國昌應該心裡警鈴大作。她指出，柯文哲回歸產生出一個問題：現在民眾黨要聽誰的？而黃國昌前幾天談到柯，他言必稱主席，不是柯前主席。



詹凌瑀直言：「要我是他的話，會覺得很心酸，我才是主席但一直要叫另外一個人主席。」她說，黃國昌還提什麼都會跟柯文哲請益、兩人聊了很久，不過究竟聊什麼也不願透漏，一句都講不出來。



談到民眾黨未來會有「兩顆太陽」，詹凌瑀認為，有兩點角度可以觀察，第一是大選將近，黃國昌想要緊抓操盤大權，問題是他不得人緣，匯流新北民調出來顯示輸得一蹋糊塗，連劉和然都不如。她說，相信大部分台灣人不知道劉和然是誰，但黃國昌連劉都輸，他如何當一隻母雞？



詹凌瑀相信，民眾黨內應該有不少想選議員的人很擔心，他們也會因此去請柯文哲出來，至少柯人緣比較好、講話比較好笑，不會永遠都在罵人。



詹凌瑀提到，第二點是柯文哲好歹有操盤過大選的實力，選過總統拿300多萬票、選贏兩任台北市長，上次帶領民眾黨打首次議員選戰也不錯，拿下台北市四席議員；相比之下，黃國昌過去在時代力量帶領新北團隊總是全軍覆沒，每次都說提好提滿，但沒一次選贏。



詹凌瑀也說，這次黃國昌在新北欲推子弟兵「四大金釵」上陣，但據說三蘆那邊也有柯文哲的子弟兵在跑行程，兩方都有人這點能看出柯黃矛盾點已經出現了。她強調，2026操盤權在誰手上，會是先浮上檯面提名的人。

