柯文哲回防新竹行程滿檔 外科月會、探望柯媽、站路口

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

柯文哲12日下午到竹北替邱臣遠站台。（邱立雅攝）

柯文哲12日下午到竹北替邱臣遠站台。（邱立雅攝）

迎戰2026年九合一地方大選，台灣民眾黨全力衝刺基層，12日下午4點下班尖峰時刻，民眾黨創黨主席柯文哲特別前往新竹，與獲得黨部徵召的竹北市長參選人邱臣遠，以及多位黨籍議員、代表參選人，現身竹北市文興路與自強南路口，揮手與路過民眾打招呼。

柯文哲受訪時表示，現在已經到了竹北市長需要決定的衝刺的時刻，這正代表著民眾黨對這場選戰「勢在必行、勢在必得」。面對媒體詢問藍白合的政黨談判進度，柯文哲回應，黨對黨的談判，相關事宜由黨主席黃國昌負責處理，但支持黨內唯一的候選人是他的責任，未來他將持續全台走透透，全力為民眾黨優質人才輔選。

廣告 廣告

柯文哲也透露自己今天行程很多，早上先去南門醫院上外科月會，拿了兩個學分，接著再回家看柯媽媽，下午到竹北站台幫忙，晚上再回家跟柯媽媽聊天。

邱臣遠則在現場拋出「治理鐵三角」的選戰概念，強調新竹縣市的交通與區域治理密不可分。他指出，未來若能由新竹市長高虹安，以及民眾黨支持的國民黨縣長參選人徐欣瑩，以及他自己代表白營出戰竹北市長，將會是縣市治理與選戰考量上的「最棒勝利方程式」，自己也會是藍白合作的最大公約數。

邱臣遠表示，明天新竹黨部也將舉辦「民眾新竹隊」誓師大會，屆時將有17位竹縣市參選人齊聚，展現翻轉地方的決心。

【看原文連結】