柯文哲回黨部辦公？ 白委否認：同一棟大樓但非黨部空間

前民眾黨主席柯文哲外傳已低調回到民眾黨中央黨部辦公，民眾黨組織部副主任蔡君婷日前更於於臉書貼出一張柯文哲的背影照，但不到35分鐘隨即撤下。民眾黨主席黃國昌今（22）天表示，柯文哲非常有分際，柯辦公的空間不是中央黨部空間，是在同一棟大同，離他們非常近，他有事情要討論時，隨時都可以找到人。

黃國昌今天上午出席由民眾黨北市議員黃瀞瑩舉辦的「台灣有愛民眾溫情，士北有姐寒冬送暖」園遊會，並於前接受媒體聯訪。針對柯文哲是否回到中央黨部辦公？黃國昌表示，柯文哲是民眾黨最重要的領袖，但民眾黨是一個有制度的政黨，那張照片不是黨的辦公室，是在同一棟大樓沒有錯，但柯做事情很有分際，黨部有黨部的空間，柯自己工作有自己工作的空間。

黃國昌指出，在各項事務的執行上面，柯文哲也都非常謹慎，所以他不方便透露柯現在工作的空間在什麼地方，畢竟牽涉到個人選擇，柯什麼時候想讓大家知道，這是柯的決定並不是他的決定。而他只能夠跟大家講說，柯文哲辦公的空間，不是中央黨部的空間，但離民眾黨非常近，他有事情要跟柯討論的時候，隨時都可以找得到人。

至於柯文哲是否關注黃國昌與國民黨主席鄭麗文的會見，黃國昌直言，柯文哲當然關心，也有表示一些看法，柯覺得氣氛非常融洽，也往正確的方向在邁進。他與柯文哲彼此在討論相關事務時，都不是短期的事情，而是比較著眼於長遠民眾黨整體的發展，當然對於目前國內外的形勢，也都會深入交換意見。

至於是否談及明年地方選舉，黃國昌不諱言說，「太多了啦！」所以沒有辦法簡單回答，整體布局持續進行，越來越縝密，選舉的計劃當然不可能跟大家講，就算講也講不完。

另外，媒體也詢問柯文哲之後是否出席公開活動？黃國昌表示，要看柯文哲自己的計畫，按部就班進行，但柯現在正面臨民進黨、賴清德總統司法上面的追殺，12月馬上就要進行言詞辯論，這件事情對柯、民眾黨都很重要。

黃國昌批評，他們好不容易通過的法庭直播，被民進黨、司法院搞成法庭紀錄片；至於要怎麼樣採取適當方式，讓言詞辯論的過程和內容忠實的反應給台灣人民知道，他們正在進行非常密集的準備。

