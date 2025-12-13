柯文哲土城十講影響交通？藍綠議員接力砲轟 他曝打臉真相：跟賴清德天差地別

​民眾黨前主席柯文哲11日正式展開「土城十講」演說，影片上線首日即吸引29萬人觀看、截至13日中午12時點閱更已衝破37萬；曾代表民眾黨參選台東縣議員的林冠任揶揄，柯文哲土城十講開始前，部分議員不僅接連表達反對，還指責柯文哲會影響當地交通、居民生活，殊不知從頭到尾都只是「線上活動」而已。

林冠任透過臉書發文，談到國民黨新北市議員林金結、民進黨新北市議員卓冠廷等人，在日前多次喊話柯文哲「不要再來土城看守所前辦活動」、「影響土城居民」，藉此表達對於土城十講的反對；殊不知首支影片於11日上線後，所有人才發現根本不是室外活動，而是室內直播。

「坦白說，台灣有很多的事情就是這樣」，林冠任表示，當外縣市、不在現場的人聽了當地人捏造性質的言論，很容易信以為真、再來就是跟著強力譴責，但其實事情根本不是那樣。

林冠任直言，土城十講上線首日就有29萬點閱，對比總統賴清德的團結十講「是天與地的差別」，林冠任更喊話綠營支持者，諷刺表示可以叫賴清德做直播看看，「保證他氣到直播到一半就說沒觀眾不想講了」。

