「柯文哲在教賴清德當總統」！童仲彥：一個強調多元寬容、一個執著於鬥爭

前議員童仲彥在「阿童之聲」節目中，詳細對比柯文哲「土城十講第一講」與賴清德「團結十講」，直言前者講述寬恕和解、後者淪為分裂製造機，並嘆「柯文哲在教賴清德當總統」。

童仲彥指出，柯文哲強調「和解與善良」，而賴清德打著「團結」旗號卻搞「分裂與鬥爭」。大罷免未終，現在又玩「財劃法不副署」，實踐「更大的民主」——不斷罷免異己、推翻國會決議，這是「沒有最大只有更大」的權力擴張遊戲。童仲彥痛批，人民已厭煩選舉，「台灣要每年選舉嗎？拜託不要再搞更大的民主了」。

童仲彥讚揚柯文哲獄中自學的嚴謹態度。柯文哲曾看近百本書、做筆記、用AI研究，已填滿17本筆記本，準備進一步授課。相比之下，賴清德的演講論述粗糙，例如用「長毛象化石」論證台灣史觀，卻自相矛盾地說台灣與大陸地理相連，最終也說不清自己到底主張獨立或統一。

童仲彥強調，柯文哲講述曼德拉被關28年如何走過仇恨，思考寬恕與療癒；賴清德則相反，用「更大民主」名義持續製造對立。他引用柯文哲的話：「怨毒之於人，甚矣哉」、「我不想讓仇恨永遠囚禁自己」，對比賴清德從台南市政府264天不進議會至今的「固執」。

童仲彥更指控賴清德扭曲歷史，稱1946年制憲台灣未派員參加，實際上台派出18名代表。他批評：「因為自己的偏執，連歷史事實都能扭曲」。

在點閱率對比上，童仲彥諷刺總統YouTube頻道的團結十講點閱率竟與民間節目相當，甚至不及柯文哲的土城十講（點閱破50萬）。另外，卓榮廷批評柯文哲講座影響交通，但實際上趴趴走的是賴清德團結十講，各縣市巡迴。

童仲彥最後結論：柯文哲代表「多元寬容、寬恕和解」，賴清德代表「執著於鬥爭、不斷製造分裂」。「台灣的總統適合由誰來當，已經很清楚了」。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《阿童之聲》！

