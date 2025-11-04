柯文哲在淨水場鋪光電板？青鳥瞎批雙標 真相秒打臉
水庫光電板爭議不休，台北市長蔣萬安日前針對翡翠水庫定調「絕對不准」。綠營堅稱水庫設置光電板沒有疑慮，還有人質疑翡翠水庫下游的淨水場，早就被前市長柯文哲裝滿光電板。台北自來水事業處3日打臉，淨水場加蓋屋頂設光電板屬「屋頂型設施」，與淨水設施水體完全無接觸。
國民黨台北市議員張斯綱、曾獻瑩日前在議會質詢時指出，經濟部水利署於民國111年、112年、113年連續發函台北翡翠水庫管理局，要求評估在翡翠水庫設置水面型、甚至地面型光電案場可行性。批評中央「覬覦」翡翠水庫，市長蔣萬安強調市府絕對不准。
但有挺綠網友質疑，在109年柯市府任內，北水處在長興淨水場加蓋屋頂上建置太陽能光電板，開酸「翡翠水庫上游不行，『下游』就可以設光電？」
北水處3日說明，由廠商設置太陽光電系統屬「屋頂型設施」，太陽能光電板是設置在淨水場原有屋頂上，與淨水設施水體完全無接觸，且屋頂配置集水天溝排水，雨水及設備廠商以清水清洗太陽能板排水，均透過系統收集排放至雨水排水系統，不會進入淨水設施，用戶用水安全無虞。
白營網紅、去年12月9日曾接接任新竹市勞青處長的「Z9」吳達偉在其粉專轉發此消息，他強調：長興淨水場的光電板是裝在屋頂，不是水面上。
網友表示「青鳥是瞎子嗎？裝屋頂跟烏山頭水庫裝水面，用x眼看也知道不一樣，青鳥除了裝眼睛，還要讀書」、「之前貼照片給青鳥看，他們說會漏水，人的智商真的有差異」、「一堆智障連屋頂型和水面型都不會分」、「鳥從上面看都一樣」、「其實他們也知道屋頂下不是水源，但還是繼續黑柯文哲」、「不管啦，有裝就是有裝」。
蔣萬安曾強調「依法翡翠水庫是不可以」、「我們絕對不准」；翡管局長林裕益表示，翡翠水庫有雙重法規限制，首先是《都市計畫法》畫設的「台北水源特定區」範圍內，土地使用依都市計畫受限；另外是《水利法》，經濟部公告「翡翠水庫蓄水範圍及其申請許可事項」，也已規定「翡翠水庫係以家用及公共給水為主要目標，基於保護水源，翡翠水庫蓄水範圍內，不受理申請任何使用行為」，未來仍會堅持依法嚴格把關、禁止設置。
其他人也在看
扯! 整車垃圾丟鹿港洋仔厝溪 土地公廟「電眼」全都錄
中部中心／李文華 彰化報導真的是方便當隨便！彰化花壇鄉清潔隊，原本24小時開放讓民眾倒圾圾，但因整修工程，改成限時段開放，沒想到，許多民眾無視公告，垃圾直接丟在清潔隊大門，堆成垃圾山！更離譜的還有鹿港的洋仔厝溪，竟然有人載來整車的垃圾，直接丟進河道。晚間六點多，自小客車停在路旁，帶下來一包塑膠袋、再從車裡拽下一大袋，左右張望，四下無人，直接往旁邊溪裡拋丟，丟完趕快溜！另一輛白色自小客車更誇張！一來打開後車背門，我的天啊，塞得滿滿的整車，根本是一輛垃圾車，一男一女動作飛快，一包一包往溪裡拋，一車丟完，回頭又載來滿滿一車繼續丟！整車垃圾丟鹿港洋仔厝溪 土地公廟「電眼」全都錄（圖／翻攝畫面）離譜的亂丟垃圾就發生在彰化鹿港，洋仔厝溪旁，違法行徑都被5公尺外的土地公廟監視器拍下。依丟棄垃圾量開罰，少則依「廢棄物清理法」開罰1200-6000元；倒了一車又一車垃圾到河川裡的看仔細，依水利法可開罰2萬7500-500萬元； 河川內亂倒垃圾可依水利法可開罰2萬7500-500萬元（圖／翻攝畫面）垃圾亂丟的還有彰化花壇鄉清潔隊，門前被堆得像座垃圾山！清潔隊清得心很累，看到又有人來，趕緊揮手叫他們不是開放時間，麥擱來！花壇清潔隊原本開放24小時丟垃圾，但因整修工程，門口公告限時開放，但卻攔不住民眾「隨時」想丟垃圾的嚮往！相關單位只能繼續勸導，希望民眾守法更要發揮公德心。民眾無視公告24小時改限時開放倒垃圾 彰化花壇清潔隊門口 被堆成「垃圾山」(圖/翻攝畫面)原文出處：太誇張！ 整車垃圾丟鹿港洋仔厝溪 彰化花壇清潔隊門口 堆成「垃圾山」 更多民視新聞報導三義保育山坡地遭濫倒 垃圾山面積大如足球場空拍畫面曝光! 苗栗西山垃圾場2個月起火4次花蓮垃圾山再度起火！ 濃煙直竄天際、塑膠燃燒臭味擴散擾居民民視影音 ・ 10 小時前
iPhone 換電池趁現在！神腦原廠電池舊換新最高折 900 元，北市回收行動電源再送百元購物金
年末手機續航拉警報？神腦國際 (Senao) 宣布推出「iPhone 原廠電池舊換新」限時優惠，自即日起開放線上預約。活動適用 iPhone 12 至 iPhone 16 系列俏媽咪玩3C ・ 5 小時前
法國高速公路無線充電完成建置，這技術可以讓台灣別再搶充電樁？
法國高速公路無線充電完成建置，這技術可以讓台灣別再搶充電樁？SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
梅花湖上游山區遭倒10噸垃圾 居民憂水土污染
宜蘭縣 / 綜合報導 亂倒廢棄物的離譜案件就發生在宜蘭知名景點，梅花湖的上游山區！偏僻的私人土地原本是種植水果，大門卻被破壞，連樹都被砍斷，山坡上堆滿將近十噸的垃圾！地主表示廢棄物疑似都經過粉碎處理過，可能是不肖廠商為了省錢，沒把垃圾載去焚化廠，直接倒在山區，因為下游就是羅東溪，旁邊還有不少民宅，很擔心造成水土汙染！環保局已經著手清查，如果是事業廢棄物，廠商會涉及刑責，最重可處3年有期徒刑！地主黃先生說：「這邊我跟你說，踩這邊，看到更多。」走進自家果園卻滿目瘡痍，往下一看整片山坡都是垃圾，而且最底下還有一袋袋包裝，看了又氣又心疼。地主黃先生說：「這有計畫性的，你看這數量這麼多，至少十噸的那個車，數量真的很大，(可能是)粉碎的廠商，委託他們把它(垃圾)處理掉，應該是要，他們要載到焚化爐，便宜行事。」隨手撿起查看有輾過的瓶蓋，還有零食的包裝袋雖然初步看，應該都是一般廢棄物，地處偏遠的私人土地被亂倒垃圾，地主前前後後巡查確認是被闖入。地主黃先生說：「這邊做一個鐵門嘛，保護著，鐵門被破壞掉了，然後這邊有兩棵樹，他(嫌犯)把這兩棵樹砍掉，然後逕行進來這邊倒(垃圾)，專業的處理場處理的，因為你看都被粉碎過了。」被亂倒垃圾的地點就在宜蘭，知名景點梅花湖的上游山區，私人土地種植水果，地主二日巡園的時候才發現，入口處的鐵門已經被破壞，現場被傾倒大量廢棄物，因為旁邊就是羅東溪，很擔心造成水土汙染，影響下游旁邊的大量民宅。宜蘭縣政府環保局稽查科長胡璧輝說：「如果是涉及事廢等比較嚴重的情節的話，那他(嫌犯)違反的就是廢棄物清理法，第46條的規定，這個涉及刑責，可處1年到3年有期徒刑。」垃圾滿山坡地主氣到報警，警方只能針對鐵門被破壞追查，雖然山區監視器不多，但大量垃圾應該有不少貨車進出，以車追人的同時，環保局也同步清查相關廠商，盡快揪出惡劣嫌犯。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
「大」驚喜！安平北提釣到龍膽石斑 長153cm重78kg
台南市 / 綜合報導 台南有民眾昨(3)日中午，在安平北 堤 釣魚，結果釣到超大驚喜，竟然是一隻超大尾的龍膽石斑，釣上來之後，釣客躺在旁邊合照，幾乎快要跟人的身型一樣，測量一下，長153公分，重130台斤，大約是78公斤，而這其實已經是第二次釣到。民眾在台南安平北提釣魚，收線轉轉轉，但怎麼好像轉不太起來，一靠近看驚呆了，竟然是好大一隻，龍膽石斑。釣客說：「好囉。」費了好大一番功夫，大家幫忙，終於把魚釣上來，喀擦---進照片，實在真的好大隻，釣客躺在龍膽石斑旁邊，幾乎快跟人身型差不多，測量一下，長有153公分，重130台斤大約78公斤。釣客馮仕學說：「釣魚差不多有10多年了，這隻第二隻，上次那隻142.5台斤(85.5公斤)，這隻130台斤(78公斤)，困難點是，魚要上來時，旁邊要有人幫忙，不然自己一個人沒辦法，我釣魚，沒在賣魚，再大隻，都是殺一殺，大家分享。」原來這已經，不是第一次釣到，這麼大尾的龍膽石斑，釣客分享之前，也曾釣過一隻，大約142.5台斤重，同樣很驚奇，這回又再釣到，馬上跟親朋好友們一起分享，而影片照片PO網後，也掀起大家討論，直呼好厲害，也有網友是海產業者，說估計這隻魚要上萬元，民眾釣魚，意外釣起超大驚喜。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
救災回歸科學治理 立委不要只顧著面向鏡頭
楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學鏡報 ・ 1 天前
保加利亞缺水危機 暖化連4年雨量不如預期
氣候變遷讓保加利亞陷入前所未有的缺水危機。在多瑙河平原的一座村莊，居民被迫限水過日，每一滴水都得精打細算。打開自家庭院的水龍頭，卻常常一滴水也沒有，這已成為村民所面對的日常。村民：「現在我們是採取...大愛電視 ・ 1 天前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多
原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 13 小時前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 12 小時前
律師嘆「我不是粿粿的網軍」：三個主角都不是什麼太好的人
范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊）；粿粿1日也發出自白影反擊片，讓事件再推一波高峰，也引發多方論戰。對此，律師王至德也感嘆，近期自己因為表達看法被貼上「粿粿網軍」的標籤，不過事實上，新聞的三個主角都不是什麼太好的人，也分別曝光原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 1 天前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子「偷吃粿粿」毀形象...網湧他5年前「顧粿」片朝聖 驚嘆：時空旅人
范姜彥豐跟粿粿近來婚變消息頻傳，沒想到日前他無預警開撕女方婚內出軌，對象還是男星王子，對此，王子也在第一時間道歉，認了「超過朋友應有的界線」，不過他強調自己並不是破壞家庭關係的人，事件至今仍不斷延燒，然而網紅「RJ廉傑克曼」（阿傑）5年前在台語小教室中解釋「顧粿」意思的影片，如今也因為粿粿跟王子事件，引來大批網友朝聖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿哥哥開撕！怒嗆范姜彥豐「長年吃軟飯」：誰勝誰負尚未分曉
范姜彥豐日前指控老婆粿粿婚內出軌，對象正是藝人王子（邱勝翊），風波尚未平息，雙方各說各話，網路上呈現兩種聲浪。對此，粿粿「哥哥」韓秉融發文怒嗆范姜彥豐奪走聘金、長年吃軟飯，直呼：「未來路很長，誰勝誰負尚未分曉。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
黃明志捲謝侑芯命案！網紅疑9月收邀約「怒揭5手法」：直覺救了我
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案今（4）日迎來重大進展，警方轉向謀殺罪調查。而繼女優翁雨澄（娃娃）爆料3月被帶至大馬旅遊「你說服我去嘗試了那些東西」、「我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了」，疑似影射黃明志；網紅Miga美家今日稍早也發文，稱「此藝人」9月就曾與她洽談商業合作，所幸直覺救了自己一命。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
黃明志爆「關機失聯」大馬警方正式通緝！ 案件最新進度曝光
網紅謝侑芯10月22日猝逝吉隆坡，歌手黃明志是她生前最後接觸的人，當時黃明志被發現時，身上還藏有毒品，而在警方勘驗現場後，4日決定將轉往謀殺案偵辦，想回頭將已經保釋的黃明志逮補歸案，未料一整天黃明志都關機，經紀人也沒做回應。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前