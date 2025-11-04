柯文哲在淨水場鋪光電板？青鳥瞎批雙標 真相秒打臉

翡翠水庫設光電板與長興淨水場屋頂設光電板大不同。青鳥意圖批藍白雙標秒被打臉。（合成圖／北市翡管局提供、資料照）

水庫光電板爭議不休，台北市長蔣萬安日前針對翡翠水庫定調「絕對不准」。綠營堅稱水庫設置光電板沒有疑慮，還有人質疑翡翠水庫下游的淨水場，早就被前市長柯文哲裝滿光電板。台北自來水事業處3日打臉，淨水場加蓋屋頂設光電板屬「屋頂型設施」，與淨水設施水體完全無接觸。

國民黨台北市議員張斯綱、曾獻瑩日前在議會質詢時指出，經濟部水利署於民國111年、112年、113年連續發函台北翡翠水庫管理局，要求評估在翡翠水庫設置水面型、甚至地面型光電案場可行性。批評中央「覬覦」翡翠水庫，市長蔣萬安強調市府絕對不准。

但有挺綠網友質疑，在109年柯市府任內，北水處在長興淨水場加蓋屋頂上建置太陽能光電板，開酸「翡翠水庫上游不行，『下游』就可以設光電？」

北水處3日說明，由廠商設置太陽光電系統屬「屋頂型設施」，太陽能光電板是設置在淨水場原有屋頂上，與淨水設施水體完全無接觸，且屋頂配置集水天溝排水，雨水及設備廠商以清水清洗太陽能板排水，均透過系統收集排放至雨水排水系統，不會進入淨水設施，用戶用水安全無虞。

白營網紅、去年12月9日曾接接任新竹市勞青處長的「Z9」吳達偉在其粉專轉發此消息，他強調：長興淨水場的光電板是裝在屋頂，不是水面上。

網友表示「青鳥是瞎子嗎？裝屋頂跟烏山頭水庫裝水面，用x眼看也知道不一樣，青鳥除了裝眼睛，還要讀書」、「之前貼照片給青鳥看，他們說會漏水，人的智商真的有差異」、「一堆智障連屋頂型和水面型都不會分」、「鳥從上面看都一樣」、「其實他們也知道屋頂下不是水源，但還是繼續黑柯文哲」、「不管啦，有裝就是有裝」。

蔣萬安曾強調「依法翡翠水庫是不可以」、「我們絕對不准」；翡管局長林裕益表示，翡翠水庫有雙重法規限制，首先是《都市計畫法》畫設的「台北水源特定區」範圍內，土地使用依都市計畫受限；另外是《水利法》，經濟部公告「翡翠水庫蓄水範圍及其申請許可事項」，也已規定「翡翠水庫係以家用及公共給水為主要目標，基於保護水源，翡翠水庫蓄水範圍內，不受理申請任何使用行為」，未來仍會堅持依法嚴格把關、禁止設置。

