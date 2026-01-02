柯文哲坦言「對陳佩琪很頭痛」！苦勸她去賺錢 驚爆鉅額官司費用

即時中心／黃于庭報導

前民眾黨主席柯文哲京華城弊案纏身，24日全案辯論終結，一審將於今（2026）年3月26日宣判，檢方痛斥其犯後態度不佳，建請法院判處28年6月。官司進行1年多來，柯文哲妻子陳佩琪頻繁於臉書發文，每每語出驚人，掀起不少波瀾。柯今（2）日也坦言，自己會勸她去上班，「不然每天都在家裡寫臉書，我很頭痛」。

行政院通過《人工生殖法》將代理孕母脫鉤，為了協助民眾黨立委陳昭姿力推代孕入法，前黨魁柯文哲今日前往立法院拜會藍綠立委。他表示，當時邀請陳當不分區立委的時候，她畢生有個心願，就是通過《人工生殖法》部分條文，因此為了這件事拜託大家。

被問及有沒有心得感想，柯文哲強調「心存善念，盡力而為」，不過心存善念很困難，每天被修理、被打、被關，他可以忍受，身邊的人卻都不能，「現在我們家最反對民進黨的不是柯文哲，是陳佩琪，她每天恨得牙癢癢」。

對此，柯文哲苦勸陳佩琪「不要這樣啦」，不過對方還是很生氣，自己會勸她去上班分散注意力，「不然每天都在家裡寫臉書，我很頭痛」，會努力鼓勵她去上班，找個工作努力賺錢，因為這1年律師費付了不少，還是需要賺錢，關關難過關關過。

前民眾黨主席柯文哲（中）。（圖／民視新聞）

另民眾黨團今早舉行「新年新氣象，眾人作夥拚」記者會，也有媒體問及家中負債一事，柯文哲說回應，他的交保金就7千多萬，現在監察院還要罰款240萬、沒收5千多萬，地檢署起訴罰金5千萬，另要沒收政治獻金6千多萬，而木可也被查封3千多萬、眾望基金會8百多萬，「我每次都跟陳佩琪講，我們都唸過數學，當N趨近於無限大的時候，N+1等於N，這數字實在太龐大了」。

接著，柯文哲補充，還有律師費用，而且這也不只1件，包括提告國民黨台北市議員鍾小平，「我現在是N趨近於無限大的時候，N+1等於N的狀態」；不過他跟陳佩琪說，好歹要賺點生活費，對方也很努力在找工作。

