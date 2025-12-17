即時中心／顏一軒、陳治甬報導

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案、政治獻金案，北院自15日起一連8個工作天傳喚柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京共11名被告出庭，進行最終言詞辯論程序，全案預計在明（2026）年第一季進行宣判。針對量刑辯論部分，非本案律師陳建文今（17）日分析，由於柯文哲迄今仍採取無罪答辯策略，因此若法院最終認定犯罪事實成立，恐將不利於從輕量刑。





北院今日持續針對京華城案、政治獻金案，進行最終言詞辯論程序，柯文哲上午穿著一身米灰色格子西裝、黑色長褲現身開庭，現場的小草相當振奮，不斷高喊「阿北加油」，面對記者喊話「高虹安的判決您怎麼看？」、「會不會覺得很委屈」等問題，他皆並未多做回應，在完成安檢程序後便直接上樓。

廣告 廣告

沈慶京到庭時，一旁有民眾高喊，「小沈你好帥」，也有不少支持者握拳替他加油；拄著拐杖、穿著毛衣與西裝外套的他看來氣色不錯，面露微笑進入北院；而應曉薇則在大女兒應佳妤的陪同下現身。

據了解，柯文哲一直到昨（16）日在法庭上仍採取無罪答辯策略；而去（2024）年4月京華城案爆發時，他就自認跟自己無關，不知道京華城最終的容積率，並強調就算印章是蓋他的章，但也不見得是他自己蓋的。

而關於柯文哲採取「無罪答辯」，陳建文表示，由於檢察官須負有舉證責任，因此他會抗辯印章不是他蓋的，所以檢方在犯罪事實部分，要說服並讓法官得以採信。

第二，陳建文說，柯文哲也抗辯沒參加委員會（都委會），因此該會的組成、過程中他是否知曉、結論部分有無經過他本人授意，須由檢察官來對證人來做詰問後，把事實還原給法院，因此檢察官負有實質舉證責任，才有辦法論證被告是有罪的情況。

至於量刑辯論部分，陳建文強調，辯護人如果要抗辯即便有罪，要採取從輕的情況，其實可以爭執的空間是比較小的；但如果被告一味答辯自己無罪，甚至把罪責推給別人的情況底下，這時候法官就會認定「被告答辯」屬於「犯後態度不佳的情況」，所以在從輕量刑的部分，就不會採取被告的說詞。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／柯文哲堅持無罪答辯 法界分析：恐不利從輕量刑

更多民視新聞報導

京華城案／馬拉松式開庭！ 沈慶京聽到「這句話」笑了

京華城案開庭！「阿北騙錢」嗆聲惹怒小草 警方緊急架離

林俊憲嗆藍營介選「民調挺陳亭妃」 本人否認：謝龍介最怕我

