柯文哲夢碎？親出征台北市長恐生變 陳佩琪震撼發聲了

近日政壇盛傳，民眾黨創黨主席柯文哲有意讓愛妻陳佩琪競選台北市長，此奇襲策略讓「小草」相當看好，就連現任主席黃國昌也十分肯定陳佩琪的能力。不過，陳佩琪今（17）日陪同民眾黨台北市第3選區（松山、信義）市議員擬參選人許甫前往吳興商圈掃街拜票時表示，她現階段仍以北部輔選安排為主，並指出自己目前仍處於醫學經驗的高峰狀態，因此待先生身體狀況穩定後，會再找時間投入醫師的醫療工作。





今早9時，陳佩琪陪同許甫一同前往吳興商圈及市場，向攤商與民眾拜早年，兩人並於行程前短暫接受媒體聯訪。

記者提問，柯文哲今早在嘉義市北興市場，替嘉義市長參選人張啓楷輔選，您與先生是南北分進合擊嗎？對此，陳佩琪否認後指出，嘉義算是比較遠，她的體力還是以北部議員參選人為主，像是許甫這種已經穩定提名的（北部議員參選人）。

她不諱言，去嘉義比較耗體力，如果以後應該還是會有機會，但短時間就是以台北市周遭的行程為主；不過，一旁的許甫緩頰，目前未獲得穩定提名，努力爭取出線中。

陳佩琪打包票，她相信許甫一定沒有問題，因為兩人共事很久；她表示，於公自己本身就是民眾黨終身黨員；於私則是因過去一整年，許甫與民眾黨秘書長周榆修替柯文哲發聲、辦活動，讓她心裡充滿無限的感激與感謝，因此樂意前來幫忙。

記者追問，輔選是否是您未來的新工作？陳佩琪則說，這是閒暇時、工作以外的時間盡量希望做的事，不過以她目前的年紀，對於醫學的常識與經驗仍處於高峰狀態，很多人對於她就此退出醫學服務，就連自己也覺得蠻可惜，因此待先生的身體情況穩定之後，很有心再找時間，投入在醫師的醫療工作裡面。





