柯文哲大嘆行政院「新三不」撕裂台灣社會 藍白移請監察院彈劾卓榮泰、下一位是賴清德

立法院司法及法制委員會在藍白聯手下，經表決通過臨時提案，移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。（圖片來源／行政院臉書）

民眾黨創黨主席柯文哲今（18）日大嘆，行政院長卓榮泰不副署、不公布、不執行的「三不作風」，撕裂台灣社會，立法院司法及法制委員會則是在藍白聯手下，經表決通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰。民眾黨團總召黃國昌表示，下一步將會在院會提案彈劾總統賴清德。

監察院對此回應表示，公務人員部分皆依監察法規定辦理，如收到陳情，皆依程序處理。

柯文哲的太太陳佩琪轉述稱，柯對於卓榮泰不副署一事嘆息不已，說台灣怎麼會走到這個地步的，為什麼這個執政黨會把台灣社會撕裂成這個樣子？但嘆息歸嘆息，「官司纏身、自身難保，也是無能為力…。」

當柯文哲聽聞，有人提及他在2024年選總統時提出政見，主張閣揆提名後，再由立院投票同意， 可化解朝野非同一陣營時的困境，眼睛一亮，開始滔滔不絕地解釋起來，「但沒兩下子，就說他要出庭了， 快遲到了，提著包包衝出去了…。」

立法院司法委員會通過彈劾案，黃國昌諷「賴清德終於登基了」

而立法院藍白陣營已經發起彈劾攻勢。立法院司法及法制委員會今日排定「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告。

委員會一開始就以表決方式，通過黃國昌與國民黨羅智強、王鴻薇所提的臨時提案，針對卓榮泰拒絕副署財劃法修法的失職行為，由提案委員具名移請監察院彈劾卓榮泰。

黃國昌發言表示，什麼時候中華民國憲法給行政院長如此大的權力，大到踐踏國會立法權，自己扮演大法官角色，行政、立法、司法三權集於總統賴清德之身，現在實質等同戒嚴，也有人說「賴清德終於登基了」。

黃國昌說，賴總統在憲政下的法律責任，民眾黨立法院黨團會正式在院會提出彈劾案。

民眾黨院會將提賴清德彈劾案，張惇涵回沒有獨裁戒嚴

黃國昌強調，依據立法院職權行使法規定非常清楚，「被彈劾人也就是賴清德，必須列席說明」，這不是去年才修正，而是很早以前白紙黑字就寫了。

行政院秘書長張惇涵回應說，剛剛會中通過臨時提案，大概沒有黃國昌所說的「賴清德總統已經登基，台灣已經獨裁、戒嚴」的事情，台灣是民主國家，在場的每個人都公開透明行使憲政責任與權利。

根據立法院職權行使法規定，立法院依憲法增修條文第4條第7項規定，對總統、副總統得提出彈劾案，須經全體立委1/2以上提議，以書面詳列彈劾事由，交由程序委員會編列議程提報院會，並不經討論，交付全院委員會審查。全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。

