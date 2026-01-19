柯文哲大酸營養午餐免費「騙選票」 蔣萬安回應了

蔣萬安6日在市政會議上宣布北市國中小營養午餐今年起全免。政策預計今年9月上路。北市府提供



台北市長蔣萬安近日宣布推行「國中小營養午餐全部免費」政策，多縣市首長跟進，劍指2026新北市長的民眾黨主席黃國昌也贊同是正確方向，沒想到前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲卻持反對意見，18日酸說這是「民粹政治」，蔣只是想騙騙選票。對此，蔣萬安今（19日）回應，「柯主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？」堅持政策獲得許多支持。

柯文哲昨日出席民眾黨「2026松信夥伴見面會」，提及許多政治觀察，包括蔣萬安日前提到要執行國中小學營養午餐免費、天天喝鮮奶政策，他認為這屬「民粹政治」，若說目的是鼓勵家長生小孩，降低負擔，其實只是在騙選票，沒有實質意義，「好啦好啦，要騙就去騙！」

對此，蔣萬安今日上午出席信義區市長與里長有約活動時回應，「柯主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？」他強調，實施營養午餐免費目的是讓孩子在最關鍵時期能吃得營養又安心，也可減輕學童家庭負擔，希望每個孩子都不會因為自己的家庭經濟狀況在餐桌上感受到不同。

蔣萬安解釋，外界看到台北市似乎每個家庭可支配所得很高，但其實光鮮亮麗背後，也要承擔全台最高的物價和社會成本，仍需要精打細算，他很謝謝各方朋友的不同意見，也謝謝很多地方給予的支持。

