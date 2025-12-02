柯文哲失去聲量來蹭賴清德？陳佩琪發文稱搜索賴家「絕對更精彩」...周玉蔻斥：也只會找到逾一億元「賴清德具名」捐款收據！
前民眾黨主席柯文哲自九月底交保返家後，便專注處理司法問題，妻子陳佩琪平常也持續於臉書發出兩人日常生活，不過昨日發文內容卻稱柯文哲建議去總統賴清德家搜索， 絕對比他們精采許多，引發輿論爭議。資深媒體人周玉蔻狠酸，賴清德才不會如柯文哲那般四處收錢、被檢調54路搜索。她直言，就算是柯當檢察官下令搜索，也只會找到累積2至30年、超過一億元，以賴清德名義捐出去的捐款收據。
陳佩琪昨日發文稱，這幾天陪他在電腦桌前看一些卷宗，柯文哲提到，若檢調去賴清德家搜索，順便把賴的親朋好友掛名的房子也都搜索一遍， 絕對比他們精采許多。
對此，周玉蔻表示，聲勢與被關注度愈來越低的柯文哲終於￼耐不住寂寞，搶下黃國昌的專利，操作「賴給清德」流量術了。
周玉蔻批評，「黔驢技窮！幼稚又無腦。」並直言，賴清德不會像柯文哲那樣四處收錢、帳目不清到被檢調54路搜索。
周玉蔻指出，「就算你柯文哲當檢察官下搜索令搜索賴清德和他的親戚，最後搜索到的絕對不是莫名其妙記錄收錢表格的USB或清涼照，而是一張又一張捐款收據！累積2、30年金額超過一億元新台幣，以賴清德名義捐出去的捐款收據！」
(圖片來源：陳佩琪臉書、周玉蔻臉書)
