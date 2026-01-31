柯文哲奪回聲量 藍白合添變數

民眾黨創黨主席柯文哲（中）1月31日陪同台灣民眾黨台北市議員參選人吳怡萱（左）和台北市議員張志豪（右）等人，到北市南門市場發送春聯。（趙雙傑攝）

立法院第4會期結束，民眾黨立委6上6下。黨主席黃國昌擔任黨團總召期間，藍白兩黨合作無間，隨著黃國昌卸任總召，前黨主席柯文哲重拾白營主導權，頻頻向綠營「送秋波」，更對藍營無預警拋出「藍白分」說法，加上新會期民眾黨將有6名新血立委上任，讓「藍白合」默契再添變數。

涉及京華城案疑雲的柯文哲去年9月重金交保，在沉寂一段時間後重回大眾視野，為民眾黨締造不少聲量，昨天偕黃國昌前往台北南門市場，替黨內議員參選人發送春聯，在擔任黨內「母雞帶小雞」角色的同時，柯也開始回到過去「捉摸不定、語不驚人死不休」狀態。

為了替黨內立委陳昭姿推動《人工生殖法》修正案，去年12月柯親自前往立法院拜會各黨團，不僅對民進黨團總召柯建銘讚譽有加，事後更自爆以《人工生殖法》向民進黨交換總預算、軍購案讓步。

柯更無預警拋出「藍白分」說法，雖然他解釋是「分工合作」，但被問到是否「分手」？柯也稱「感覺藍營朋友們每個人都很玻璃心，綠營的人都見獵心喜。」儘管黃國昌事後幫澄清「柯的說法被斷章取義」，但柯的快言快語，確實一再挑動著藍白間的敏感神經。

賴清德總統上任後，面對民進黨大惡罷、違法編列預算及國防特別預算，藍白兩黨合力擋下並建立合作默契。隨著柯文哲重回民眾黨與黃國昌共治，未來兩人處理藍綠競合關係上若不一致，勢必讓黨內面臨「兩顆太陽」窘境。

加上民眾黨6名新任立委即將於2月3日宣誓就職，這批立委多為政治素人，可預期未來重要議題大多會遵循柯的意志，屆時白營若依照柯的作法，與綠營以「交換法案」方式尋求合作，恐將破壞黃國昌時期與國民黨在重大法案和議題上的合作默契。

農曆年後立法院新會期重新開議，朝野將面臨另一波議題之爭，還有年底九合一地方選戰要打，「藍白合」若破局，恐重蹈2024總統大選「三角督」讓民進黨整碗捧去局面，也難怪地方基層要焦慮了。