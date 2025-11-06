柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」 醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用

​檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，對比前台北市長柯文哲找無金流，羈押了1年、7000萬交保，這群人詐騙45億最後15萬交保，在台灣好好的讀書有什麼用。

​由柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」，因涉嫌跨國大規模詐欺及洗錢等重罪，被美國檢調起訴並引起關注。台北地檢署是接獲美方提供的情報資訊後展開調查，並於4日會同警方，在台灣查扣了價值超過45億元的太子集團資產。檢警也同步拘提了包括主嫌王昱棠在內的25名被告。

太子集團特案特助劉純妤。（資料照，取自YouTube影片）

儘管檢調查扣45億龐大金額，但後續的裁定結果卻引發爭議，經複訊後，太子集團多名成員被裁定以3萬元至70萬元不等的金額交保，僅主管辜淑雯被聲請羈押禁見。其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤，在被檢方諭知15萬元交保後，竟面帶笑容地步出北檢。

對此，蘇一峰感嘆，柯文哲找不到金流，羈押了1年、7000萬交保，而太子集團進行了跨國大規模詐欺、洗錢等重罪，結果涉案人員竟然以15萬元交保。在台灣好好的讀書有什麼用，各式各樣詐騙集團發大財。

