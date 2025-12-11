即時中心／黃于庭報導

前民眾黨主席柯文哲京華城、政治獻金弊案纏身，遭裁定羈押禁見近1年，今（2025）年9月獲7千萬交保，重獲自由身的他動向備受外界關注。今（11）日該案進入最後言詞辯論階段，對於聲請庭訊以「直播」全程對外公開未獲准，柯不服提出抗告，今早受訪還不客氣開嗆，「你們到底在怕什麼？」。對此，民眾黨主席黃國昌竟也幫腔，表示司法院所訂定的辦法，應該稱為「閹割辦法」。

黃國昌表示，非常感謝各位網友還有柯文哲支持者，持續關注北院審理，相信柯今早在律師陪同之下，質疑法庭直播變成法庭紀錄片，「到底在怕什麼」這個問題，非常直接戳中掌握權力的人，他們擔心害怕的事情。

廣告 廣告

接著，黃國昌指稱，他們當初在立法院推動、通過法庭直播制度，民眾黨在三讀之前，收集民意、做民調，也開記者會公布結果，絕大多數台灣民眾都支持，重大案件進行法庭直播。他說，沒想到立法院組織法三讀修正後，司法院說要時間準備，也給了它3個月時間，結果現場什麼設備都沒準備，唯一只有訂了一個辦法，架空立法者，讓法庭直播變成法庭紀錄片。

快新聞／柯文哲好氣！法庭直播未獲准竟開嗆 黃國昌怒揭：他當庭發問「這1句」

民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）

黃國昌又稱，今早審理過程法官說，依照司法院所訂定的實施辦法，「我老實講，司法院所訂定的實施辦法，應該要把它稱為『閹割辦法』」，所謂的言詞辯論，司法院將其限定在檢察官論告與被告答辯，不包括最後被告的意見陳述。

「當庭聽到審判長做這樣的諭知，大家聽了都傻眼」，黃國昌稱，柯文哲舉手公開發問「為什麼做半套」，被告最後的陳述就是言詞辯論一環，「司法院為什麼閹割掉，誰給司法院這麼大的權力，連被告最後陳述意見」，即使透過司法院的法庭紀錄片形式，都不在記錄範圍之內。

快新聞／柯文哲好氣！法庭直播未獲准竟開嗆 黃國昌怒揭：他當庭發問「這1句」

民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）

隨後，黃國昌竟又不客氣開嗆，表示為了阻撓法庭直播，欺騙台灣社會人民，「我再問一次，你買什麼東西要花上百億元，今天到法庭什麼東西都沒有準備，最後決定拍攝的角度，是從3個法官後方往法庭照，鏡頭不能移動，比立法院IVOD還爛」。

原文出處：快新聞／柯文哲好氣！直播未獲准竟開嗆 黃國昌怒揭：他當庭發問「這1句」

更多民視新聞報導

台日友好！文總邀青森職人跨海創作 百盞「手作燈籠」認購方式曝

最新／確定了！2025雙城論壇12月27、28日登場 蔣萬安將率團訪上海

全面抗戰藍白？傳賴清德將邀51綠委開便當會 時間、討論事項曝光

