柯文哲官司纏身、黃國昌退場在即 486先生酸：民眾黨撐不過2026

「民眾黨為何泡沫化得如此之快？」電商網紅「486先生」陳延昶在臉書開砲，民眾黨就是一個沒有中心思想，純粹阿貓阿狗為了利益結合、唯利主義的地痞政黨，所以崩潰才如此之快！從2019年8月成立至今才6年多，就面臨創黨主席即將面臨可能的牢獄之災；原本的大將如黃珊珊、蔡壁如、黃國昌等，都被鬥爭到2266。甚至現任主席黃國昌，也將在四天後失去立委保護傘，要面臨許多官司。他斷言，「依我看，2026就是民眾黨消失的一年！」

陳延昶指出，首先，創黨人柯文哲如果3月被判重罪重刑，民眾黨的士氣會直接崩盤。到時候別說選縣市長，連基層議員要掛民眾黨旗子可能都會猶豫。

陳延昶表示，主席黃國昌就在四天後，也就是1月31日，他就要依約辭去立委職務。雖然他是黨主席，但沒有了立委舞台，他的聲量會急劇萎縮。雖然之前喊著要選新北市長，一看也知道他也就是個「攪屎棍」，認為他主要就是等國民黨來搓湯圓、跟他談條件，最好的結果就是能加入國民黨延續政治生命！但是面臨許多官司的他，尤其是之前還發動狗仔跟監，這樣子的人誰會把他當成真正的政治盟友？所以他是機關算盡，自己把自己給做死了。

陳延昶說，黃珊珊與蔡壁如權力都被邊緣化。出身醫院體系的蔡壁如，本來對於政治的爾虞我詐就是個生手，早在好幾年前我就說她遲早一定會 GG。果然，在失去了柯文哲的關愛眼神之下，雖然她現在極力耕耘台中，希望把自己殘餘的一點聲量能被盧秀燕看中，若盧參選總統也可以從中獲得一些好處官位，但盧秀燕看來已經在2028失去總統門票，所以蔡也連帶沒有未來了！

陳延昶認為，黃珊珊已經進入冷凍期。因為停權三年的處分，她在2026的選戰地圖中已經被抹去，現在頂多是在幕後打打雜。他判斷她現在不會離開民眾黨，也不會脫黨參選議員，因為現在回鍋參選，身上已經背負太多柯文哲的原罪！所以她要不就是宣布離開政壇，不然只能蜷縮在民眾黨看看未來會不會有什麼新的突發狀況。但基本上，黃珊珊這條政治路也已經是黯然無光。

陳延昶酸，各位可能會問戰狼陳智菡。現在的民眾黨，陳智菡無法稱作戰狼，充其量只能叫小丑！她在政壇也就是個小花瓶，經常搞不清楚重點，也沒有人脈。所以失去柯文哲後，她聰明地緊跟黃國昌，但黃都自身難保，她也只能看看先生許甫能否選上台北市議員，來撈一個助理當當。但她先生在年底議員選戰能選上的機會微乎其微。為何這樣說？「因為我從民國62年就住在這，光我小學、國中、教會的人脈，另外還當了9年地方民防，我有很充足的地方情資。最近光聽到許甫，大家就笑了，所以他都還沒選，我就知道他是砲灰啊。」

陳延昶強調，民眾黨經歷過政治獻金的風波，這一次的選舉，你看誰還敢再捐錢給他們？所以今年年底的議員、市長選舉，可以非常輕鬆地猜出：「他們要母雞沒有母雞，要子彈沒有子彈」。所以他認為，今年是國民黨接收民眾黨殘部的一個最好時機。「台灣的民主，我覺得最可惜的就是當年時代力量以及素人問政的柯文哲」。

