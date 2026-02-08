柯文哲定調藍白合「竹縣只出一組」 基層搶C位爆推擠、柯伸手護了她

徐欣瑩（紅衣）現身民眾黨活動，與柯文哲互動。

民眾黨前主席柯文哲今（8日）前往新竹出席青年部選戰實務培訓活動，並赴竹北市場發放春聯。現場除了新竹市副市長邱臣遠、縣議員林碩彥陪同，正深陷國民黨內初選僵局的立委徐欣瑩也意外現身「搶同框」，並主動致意合照。對此，柯文哲明確表態，2026年地方選舉「藍白合作是大戰略」，新竹縣長部分一定會協調出「只有一組候選人」。

新竹縣長選戰隨楊文科即將卸任而升溫，國民黨立委林思銘早早宣布退出初選，黨內副縣長陳見賢與立委徐欣瑩雙強爭霸，徐對目前黨中央定調的「七三制」、即民調70%、黨員投票30%的初選機制表達強烈不滿，認為有操作空間且不公平，甚至曾喊出不惜脫黨參選。徐欣瑩今天特地帶著紅包與花生前往柯文哲活動現場，被外界視為在初選受阻後，積極向白營靠攏、尋求藍白合突圍的訊號。

柯文哲受訪時直言，藍白合是優先考慮的方向，只要候選人確定，就會討論具體合作模式。至於新竹縣長布局是否與「竹北市長」綁定？柯文哲則將球踢回中央，表示具體細節將由黨主席黃國昌進行黨對黨的對接。

新竹縣白營小雞搶擠柯文哲身邊位置。

值得注意的是，柯文哲準備接受聯訪時，身旁上演一場「卡位大戰」。有意挑戰竹北市長的邱臣遠站定柯右手邊，柯另一側原本站著竹北市民代表游雅婷，同樣有意爭逐竹北市長的林碩彥一個箭步衝向前卡位，用身體將游雅婷往後推，踉蹌後退的游雅婷不甘示弱，擠回柯文哲身旁後手比勝利姿勢，柯文哲則默默用雙手護住游雅婷肩部，表現出對後輩的疼惜，現場氣氛一度尷尬卻又耐人尋味。

柯文哲最後強調，民眾黨在竹北擁有強大的支持群眾，竹北市長一定會推出最好的候選人參與競爭，合作雖然是大方向，但具體細節仍有待後續談判。





