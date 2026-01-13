柯文哲宜蘭助選陳琬惠待藍營協調 林國漳宣示拚勝選

宜蘭縣 / 綜合報導

備戰2026地方大選，前民眾黨主席柯文哲，今(13)日到宜蘭力挺黨籍縣長提名人陳琬惠，但對於藍白合進度到哪裡？柯文哲坦言不清楚，都是交由兩黨主席黃國昌和鄭麗文在溝通。只是相較白營已經推出人選，國民黨宜蘭縣長參選人則有議長張勝德與立委吳宗憲爭提名，黨中央也預計在16日再次找兩人協調，希望能盡速取得共識、推派人選。

合照簽名來者不拒，前民眾黨主席柯文哲，陪同獲得黨內提名的，宜蘭縣長參選人陳琬惠拜廟，積極走訪地方幫忙拉抬聲勢，但藍白整合進度到哪裡，柯文哲坦言不知情。

前民眾黨主席柯文哲：「雙方都已經有成立對接的團隊，所以應該會處理，所以細節就由黃國昌跟鄭麗文去商討。」

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠：「在地方就是努力的往前衝，有關合作的部分就交給主席們來做討論。」

穩扎穩打做好小雞工作，畢竟相較合作的國民黨，陷入兩強相爭黨中央預計16日下午，邀立委吳宗憲議長張勝德再次協調，據了解黨主席鄭麗文對於提名人選，提出3個條件除了要勝選能藍白合，還得在選戰中能抵擋民進黨司法攻擊。

國民黨主席鄭麗文：「我們全台灣所有的提名，都是按照我們的規章跟遊戲規則，沒有針對任何特別的縣市提出特別的，或者是額外的條件。」

鄭麗文澄清沒有加增遊戲規則，至於獲得民進黨徵召的林國漳，不只早早開跑在宜蘭勤走基層，前一天更率領選舉團隊，拍攝聯合拜年廣告展現母雞氣勢，2026宜蘭這局在藍白尚未有答案前，林國漳持續蓄積能量力拚藍天變綠地。

