柯文哲宜蘭輔選陳琬惠 曝這2人負責協調藍白合

民眾黨前主席柯文哲此行除了為陳琬惠輔選，粉絲們排隊跟柯拍照，也展現其在地方仍有高度人氣。（吳佩蓉攝）

民眾黨前主席柯文哲（左二）今天上午前往宜蘭四結福德廟參拜，並替民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠（又二）站台。（吳佩蓉攝）

藍白合在宜蘭選戰的整合進度備受關注，民眾黨前主席柯文哲今（15）日到宜蘭為縣長參選人陳琬惠助選時透露，目前藍白整合已由民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文組成對接小組負責協調，相關進程將交由兩位主席處理。

柯文哲今天上午前往宜蘭四結福德廟參拜，並替民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠站台，現場湧入大批支持者排隊合影，許多「小草」更拿出衣服、悠遊卡、iPad等物品請柯文哲簽名，氣氛相當熱絡。

對於藍白整合是否進度落後，陳琬惠受訪表示，柯文哲已經說明，目前國民黨與民眾黨兩位主席已組成小組在做對接，藍白合作的進程會交由主席層級決定。她強調，自己已正式獲得民眾黨提名，在地方的任務就是全力往前衝，至於藍白合作的部分，交由黨中央討論。

陳琬惠也指出，不論是國民黨立委吳宗憲、議長張勝德或她自己，大家其實都是以藍白合作為前提在往前走。她認為，國民黨主席鄭麗文提出的條件是必要的，包括要能對抗司法、不能有司法相關爭議，「這也是很基本的。」

陳琬惠直言，在宜蘭地方，對總統賴清德政府不滿的民意相當明顯，「大概有六成左右的民眾是非常非常不滿意」，她也曾公開表示，若要拿下宜蘭縣長選戰，藍白合在現階段是主要方向。

柯文哲此行除了為陳琬惠輔選，也展現其在地方仍有高度人氣，支持者大排長龍要求合照與簽名，顯示藍白整合與宜蘭選情，仍持續成為選戰焦點。

