柯文哲客串Netflix？驚見「泰國版阿北和尚」網驚：以為AI

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城等弊案，去年交保重獲自由後頻頻出席活動，更在YouTube頻道開啟新系列，分享在看守所心路歷程，至今仍活躍於政壇。不過近日有網友發現，他在串流平台Netflix觀看泰國影集《絕廟騙局》，其中1名光頭住持撞臉柯文哲，相似程度令眾人驚呆，畫面也在網路被瘋傳，笑喊「很難不出戲啊。」

有Threads網友發文附上多張《絕廟騙局》劇照，驚訝表示「怎麼覺得這個和尚越看越眼熟？怎麼好像常常看到他在台灣。」只見中年和尚是「龍崁寺住持」，平時總是身披袈裟、神情溫和，看起來毫無異樣；但只要一戴上眼鏡畫風立刻突變，無論正面、側面角度都神似柯文哲，五官、神韻幾乎神同步，仿佛是「泰國版阿北」降臨。

《絕廟騙局》中的龍崁寺住持（右），與柯文哲（左）極為相似。（圖／民視新聞資料照、翻攝Netflix）

《絕廟騙局》中的龍崁寺住持（右），與柯文哲（左）極為相似。（圖／民視新聞資料照、翻攝Netflix）

驚人撞臉畫面曝光後，瞬間在PTT、Threads被瘋傳，眾人都驚訝表示，「我都不知道柯文哲有演戲欸」、「真的不是AI嗎」、「難道他去年消失一年，是去拍電影了嗎」、「終於知道為什麼突然剃光頭了」、「民眾黨泰國分部可以成立了」、「笑死，根本本人」、「昨晚我也看了一下，無法平靜的觀賞，很難不出戲啊」、「我以為是P圖欸」、「我懷疑netflix在偷臭他，絕妙騙局？」、「失散多年的兄弟」。

龍崁寺住持雖然戲份並不多，意外因為神似柯文哲引發關注。（圖／翻攝Netflix）

據悉，《絕廟騙局》去年12月推出第二季，內容講述1名權勢滔天的政客，計劃發展龍坎寺並建造一家以該寺為名的醫院，表面上是吸引信徒捐款重建寺廟，實際上是為了大規模洗錢而製造的幌子；2名男主角在第一季結尾原本洗清了嫌疑，卻在該政客的脅迫下被迫參與。那名神似柯文哲的角色為「龍崁寺住持」，出家前從事金融業，公司雖然挺過金融風暴沒破產，卻看到許多人因為他吃盡苦頭，傾家蕩產甚至賠上性命，因此看破紅塵決定出家。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

