柯文哲宣布嘉義Long Stay！大啖番茄切盤 數十柯粉圍觀

民眾黨前主席柯文哲大啖番茄切盤，吸引數十人圍觀。(呂妍庭攝)

民眾黨前主席柯文哲到西市場，一下車就有小草衝上來，大喊「柯P，你終於來了」。(呂妍庭攝)

近百小草、柯粉一路緊隨，連柯文哲大啖番茄切盤，也吸引數十人圍觀。(呂妍庭攝)

柯文哲在「一馬當先」春聯上落款，送給張啓楷，象徵祝福。(呂妍庭攝)

民眾黨前主席柯文哲市區小巡禮吸引近百名支持者隨行。(呂妍庭攝)

眾人簇擁場面引人側目，不少遊客半途驚見柯P，也特意停下腳步圍觀。(呂妍庭攝)

台灣民眾黨前主席柯文哲才宣布將擔任黨籍立委張啓楷選嘉義市長的競選總幹事，還說要在嘉義市Long Stay，今(3日)在嘉義市行程排滿滿，下午由張啓楷、即將遞補不分區立委的中正大學社會科學院院長院長王安祥陪同，沿著西市場一路逛到中山路，近百小草、柯粉一路緊隨，連柯文哲大啖番茄切盤，也吸引數十人圍觀。

柯文哲下午來趟市區小巡禮，與張啓楷一路開直播、一路逛，走訪、品嘗西市魯熟肉、七彩冰果室、台灣禮品店等老店，吸引近百名支持者隨行，甚至柯文哲到西市場，一下車就有小草衝上來，大喊「柯P，你終於來了」，眾人簇擁場面引人側目，不少遊客半途驚見柯P，也特意停下腳步圍觀。

廣告 廣告

許多支持者等著排隊和柯文哲合照，團隊和支持者沿路高喊「台灣的選擇柯文哲、嘉義的選擇張啟楷」，柯文哲也展現親民一面，與支持者合照、簽名，為張啓楷拉抬人氣，並在「一馬當先」春聯上落款，送給張啓楷，象徵祝福。

【看原文連結】