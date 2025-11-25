柯文哲將啟動「土城十講」 合體黃國昌稱「兩太陽比沒有好」
台北市 / 綜合報導
前民眾黨主席柯文哲交保後的動向備受關注，近期傳出他已低調回歸中央黨部，與現任黨主席黃國昌形成「兩個太陽」的傳言甚囂塵上。對此，柯文哲昨(24)日在社群PO出一段影片回應，直言兩個太陽總比沒有太陽好，另外柯文哲的太太陳佩琪也現身民眾黨專訪，預告柯文哲將會在12月復出。
民眾黨主席黃國昌VS.民眾黨前主席柯文哲說：「兩個太陽比沒有太陽好，我們現在根本就是小黨，兩個太陽都怕熱度不夠。」民眾黨內的「兩顆太陽」合體拍影片，試圖破除不合傳聞，只是今年9月前主席柯文哲交保後，除了在走出看守所當天向支持者喊話，之後就鮮少出現在媒體鏡頭前，直到兩週前個人YT釋出理髮影片，緊接著北市議員紛紛PO出跟柯文哲合照，甚至布局將展開「土城十講」。
據了解將用影片形式，12月中旬後陸續上傳，分享獄中生活，未來似乎還有機會「線下見面會」，積極布局的同時，妻子陳佩琪也動作頻頻，民眾黨副秘書長許甫VS.柯文哲妻子陳佩琪說：「12月底之後，我想阿北就慢慢的會，重新恢復到能夠跟小草互動，大家知道他的字，就是滿醜的，他會把他在北所裡面看書不懂的地方，先用紙筆記錄下來。」
展示柯文哲羈押期間寫的筆記，還畫下牢房格局，講到一半陳佩琪甚至一度哽咽，民眾黨副秘書長許甫VS.柯文哲妻子陳佩琪說：「他的雙手是救人的，現在卻是被人家銬上手銬。」柯文哲交保後一度轉為低調，如今似乎做好準備「強勢回歸」，儘管目前尚未觸及選戰話題，也已經卸任黨主席，但仍不難看出握有黨內話語權。
藍白主席會談 陳智菡：柯文哲提示黃國昌3注意事項
柯文哲將土城十講 合體黃國昌稱「兩太陽比沒有好」
黃國昌今早率青年團訪日 與日本主要政黨交流
