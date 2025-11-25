柯文哲將啟動「土城十講」 稱黨內兩個太陽比沒有太陽好

民眾黨前主席柯文哲與現任主席黃國昌合體拍攝影片，柯文哲笑稱「兩個太陽總比沒有太陽好」，強調民眾黨現在根本是小黨，兩個太陽都怕熱度不夠。黃國昌則在晚間直播中預告，柯文哲即將啟動一系列「土城十講」，保證一定講完，絕對不會像賴清德總統的「團結十講」講到一半被噓爆就不敢再講。

柯文哲將啟動「土城十講」。（圖／翻攝自柯文哲社群）

柯文哲在個人社群上傳一段「今天來黨部走走」的短片。影片中，立法院民眾黨團主任陳智菡笑問柯文哲，是否因為知道黃國昌要出訪日本，所以就班師回朝？柯文哲否認此說法，表示民眾黨工作人員都非常認真，都是靠努力才能活到現在。陳智菡接著提到「一個太陽出去，還有一個太陽」，幕僚追問是否覺得這裡很熱，柯文哲笑呵呵回應，兩個太陽總比沒有太陽好，現在根本是小黨，哪裡還有什麼兩個太陽。

柯文哲表示，兩個太陽比沒有太陽好。（圖／翻攝自柯文哲社群）

針對黃國昌即將出訪日本，柯文哲表示黃國昌哪裡需要他提醒，反正戰略確定剩下就隨機應變。他提到最近中國日本正在吵架，相信黃國昌討論過，有基本態度就是戰略決定了，剩下戰術就自己發揮。黃國昌則補充說明，自己會努力扮演善意、穩定與和平的橋樑。

當被問到是否要提醒黃國昌買禮物給老婆、小孩時，柯文哲愣住表示不能跟黃國昌講，因為自己從來不買，如果以後人家開始比較他就麻煩，所以最好不要買。黃國昌也配合表示，為了避免陷柯文哲於不義，所以絕對不會買。陳智菡最後詢問是否準備好被見縫插針，黃國昌強調要讓外界見識到民眾黨的戰力一棒接一棒，棒子傳過去又傳回來，讓大家見識到民眾黨的可怕。

黃國昌在晚間的個人頻道直播中透露，現在叫柯文哲「柯老大」，因為每次開會稱呼「主席」都會被制止，乾脆就跟民眾黨秘書長周榆修、立法院黨團主任陳智菡約好，以後聽到老大就是在講柯文哲。他也說明，柯文哲今天進行「土城十講」第一講，自己則是擔任首集特別來賓，分享個人的一些觀察跟想法。

黃國昌強調，柯文哲即將展開一段重要旅程，接下來會啟動一系列「土城十講」，絕對不會像賴總統的「團結國家十講」，進行到一半被噓爆就講不下去，身邊的人也都拜託千萬不要再講下去，然後最近又自行創造新梗，也就是所謂的「有錢有閒」。他表示今天下午與柯文哲對談一本書，在節目中分享賴清德總統到底在搞什麼。

此外，黃國昌也在直播中預告活動，12月15日周一晚上8點將在「KCTIX」正式售票，限量且票價0元，這是給最忠實的粉絲。有粉絲提醒要設關卡，怕票被非粉絲的人搶走，黃國昌向小編表示有道理，要考一些只有忠實粉絲知道的問題。雖然黃國昌語帶神秘，但粉絲留言表示可能是演唱會。

