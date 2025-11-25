柯文哲將土城十講 合體黃國昌稱「兩太陽比沒有好」

台北市 / 綜合報導

前民眾黨主席柯文哲交保後的動向備受關注，近期傳出他已低調回歸中央黨部，與現任黨主席黃國昌形成「兩個太陽」。對此，柯文哲昨(24)日在社群PO出一段影片回應，直言兩個太陽總比沒有太陽好。黃國昌也宣布，柯文哲即將展開「土城十講」，預計12月中旬會陸續釋出相關內容。

民眾黨主席黃國昌VS.民眾黨前主席柯文哲說：「兩個太陽比沒有太陽好，我們現在根本就是小黨，兩個太陽都怕熱度不夠。」民眾黨內的「兩顆太陽」合體拍影片，試圖破除不合傳聞，只是今年9月前主席柯文哲交保後，除了在走出看守所當天向支持者喊話，之後就鮮少出現在媒體鏡頭前，直到兩週前個人YT釋出理髮影片。

緊接著北市議員紛紛PO出跟柯文哲合照，現任黨主席黃國昌也宣布，柯文哲即將展開「土城十講」。據了解將用影片形式，12月中旬後陸續上傳，種種鋪陳似乎都有意累積，柯P回歸政壇能量，民眾黨副秘書長許甫說：「很多我看到支持者們都非常非常開心，看到柯P主席可以分享讀書會，透過柯P推薦的書，然後也一起去讀，把讀書心得分享在留言區，我想這是一個非常非常好的互動。」

據了解民眾黨將透過擅長的空戰，將柯文哲在看守所內所見所聞，藉由讀書會形式與支持者互動，至於未來是否有機會「線下見面」，黨副秘書長許甫透露，「春暖花開」會是好時機，相較柯文哲動作頻頻，黃國昌也很積極，民眾黨主席黃國昌說：「眾青遠航，訪日起航。」

今(25)日一早率領黨內青年團出訪日本，面對中日逐漸升高的緊張情勢，柯文哲也給出訪問戰略，民眾黨主席黃國昌說：「我們應該要扮演的是，和諧平衡的一個角色，而不應該成為對立的衝突點。」民眾黨內「兩顆太陽」強調各司其職，但兩人動作也引發政治聯想。

