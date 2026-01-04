柯文哲將大復活？鈕則勳分析背後4大策略

台灣民眾黨前主席柯文哲昨（3）日赴嘉義市，宣布擔任黨籍立委張啓楷參選嘉義市長的「競選總幹事」，他將在嘉義Long Stay。文化大學廣告學系專任教授鈕則勳表示，種種舉動突顯柯P正朝「大復活」目標邁進，也可達到4個策略上的目標。

鈕則勳昨在臉書表示，柯文哲先是拜會國民黨團與民進黨總召柯建銘，如今又在嘉義市幫黨籍提名嘉義市長候選人的張啟楷助選時，宣布要當擔任其競選總幹事，並在嘉義Long Stay；鈕說種種舉動都顯示哲對政治未曾忘情外，更突顯正朝「大復活」的目標邁進，畢竟透過這些相關動作，他至少可達到4個策略上的目標。

鈕則勳進一步表示，1、藉由柯的能量加溫，增加在藍白合談判過程中民眾黨的籌碼，在談判中底氣大增，並減少藍軍忽悠白營，甚至要拿出更多資源交換的可能；2、藉由傳達柯P也和柯建銘進行「雙柯會」的訊息，進一步制衡國民黨，讓國民黨覺得柯仍有其他選項，以利白營在談判中的拉高開價。

另外，鈕則勳說3、透過議題造勢，並藉由媒體與社群傳輸，可以吊高小草與白營支持者對柯P大復活的期待，同時進行議題設定並強化鞏固基本盤。強化年底選舉的自主性，穩住縣市長選舉態勢並擴張縣市議員席位；4、柯說要在南部long stay ，展現為民眾黨在南部開疆闢土的企圖心，並補強自身南部選票不足的弱勢點，更有劍指2028參選總統的可能。

鈕則勳說這些相關的動作，顯示柯P的意志力與企圖心，已經非常清楚了。

