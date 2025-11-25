柯文哲將展開土城十講 合體黃國昌喊：2太陽比沒有好

前民眾黨主席柯文哲表示，「兩個太陽比沒有太陽好，我們現在根本就是小黨，兩個太陽都怕熱度不夠」。（圖／報系資料庫）

民眾黨現任主席黃國昌昨（24）日於直播中宣布，柯文哲即將展開「土城十講」，消息一出又引發網友熱議；民眾黨前主席柯文哲也在社群平台發影片，否認「班師回朝」之說，不過也說民眾黨熱度不夠，「2個太陽總比沒有太陽好」。

黃國昌昨天在YouTube頻道開直播提到，柯文哲即將開始一段非常重要的旅程，有一系列的演講，叫做「土城十講」，並保證「一定講完」，絕對不會像賴清德總統的「團結國家十講」，講到後來自己講不下去，「因為講完以後真的是被噓爆」、「所有身邊的人都叫他『拜託，千萬不要再講下去了』」。

同時，柯文哲昨晚也在YouTube、IG、TikTok等平台上傳標題為「今天來台灣民眾黨黨部走走～」影片，被問到黃國昌即將率團訪問日本，所以「班師回朝」？柯文哲否認該說法，並說道民眾黨的工作人員都非常認真，「我們資源這麼少，都是靠很努力才能活到現在，想太多了」。

柯文哲直言，「兩個太陽比沒有太陽好，我們現在根本就是小黨，兩個太陽都怕熱度不夠」。針對黃國昌即將出訪，柯表示戰略確定，剩下就隨機應變，戰術自己發揮。

黃國昌則透露，自己會扮演善意、穩定與和平的橋樑，更表示自己和柯文哲要讓外界見識，民眾黨的戰力一棒接一棒，「棒子傳過去又傳回來，讓他見識到台灣民眾黨的可怕」。

