柯文哲將復出試水溫 港媒曝他悄悄佈局2方向

前台灣民眾黨主席柯文哲近期動作頻頻，被視為為政治復出試水溫。白營已透露，將於12月中下旬啟動「土城十講」系列活動；而柯近來相關影片仍有可觀流量，綠營則不斷炒作「兩個太陽問題」，顯見對柯p不敢掉以輕心。有評論認為，以柯文哲最新釋出的影片內容，一方面能為藍白合增加籌碼，一方面也能加大批判綠營的力量，都對藍綠白三方政治布局產生牽動。

柯文哲與民眾黨主席黃國昌合拍的影片，觸及近期敏感的中日關係議題。港媒《中評社》26日分析，其實民眾黨近日訪日，行程原規劃已久，但恰逢中日情勢緊張；現任主席黃國昌過去在時代力量時主打抗中立場，如今率青年團訪日，難免引發外界過度解讀。柯文哲如今以「民眾黨在東亞扮演和解的平衡角色」定調此次行程意義，藉機對外釋放善意，也刻意強化民眾黨主張「和解」與「理性溝通」的政黨定位。

廣告 廣告

涉入京華城案的柯文哲遭求刑28年6個月，9月初以7千萬元交保後長期保持低調，直到近日開始回到民眾黨中央「學AI」。儘管外界不時炒作民眾黨內的「兩個太陽」議題，白營人士認為，這些論述多從傳統藍綠視角揣測，與民眾黨內部運作並不相符，並非兩人有矛盾。柯文哲昨則打趣稱，「兩個太陽總比沒有太陽好」，但柯妻陳佩琪則在受訪時澄清，柯非常感謝黃國昌，直言。「這一年若沒有黃，民眾黨早就垮了」。

但綠營並不放棄「見縫插針」機會，近日在綠媒政論節目中，不斷有名嘴提及，柯文哲光是近期影2週前的理髮影片已有43萬次觀看，比對黃國昌「高下立判」；而柯出現在擬參選北市議員的自家人吳怡萱影片，流量也極高，前民眾黨幹部張益贍更直言，柯文哲才是太陽，黃國昌只是月亮。《中評社》則分析，雖然柯的網路聲量已不如高峰時期，但白營正評估如何把「基本盤流量」重新轉化為2026選戰的政治能量。

分析文直言，鄭麗文與黃國昌會面後不久，白營便迅速釋放柯文哲復出的訊號。外界解讀，柯的主要目的仍是增加藍白合作的談判籌碼。一方面，黃國昌與藍營協商時，政治能量不如柯文哲強，唯有柯穩固站在背後，民眾黨才能在政治交換中取得更有利位置；另一方面，藍白合作面對綠營時，若再加上柯文哲向來「火力全開」的風格，預料將對民進黨在明年地方選舉造成不小壓力，後續政治攻防恐將更加激烈。

【看原文連結】