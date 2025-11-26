柯文哲將復出！ 昌出訪前預告土城十講.陳佩琪上直播

台北市 / 綜合報導

民眾黨主席黃國昌率團到日本訪問，這段時間前主席柯文哲也是動作頻頻，除了在黃國昌出訪前一天，就公布兩人合體影片，當天妻子陳佩琪則上直播節目，透露柯文哲12月底之後，會慢慢恢復與小草互動，

民眾黨主席黃國昌率團出訪日本，昨（25）日拜訪自民黨，與眾議員古屋圭司一同在 總裁 高市早苗辦公室合影留念，黃國昌拚外交也拚聲量，但從出訪前似乎也規劃好，前任主席柯文哲出場時機。

民眾黨主席黃國昌VS.民眾黨前主席柯文哲(11.24)說：「你要回答她說，對，他終於出去了，他出去我就趕快可以進來，兩個太陽比沒有太陽好。」兩人合體要破除「不合傳言」，不過細數近期兩人確實都動作頻頻。

不只柯文哲在YT、IGPO出影片，黃國昌也在直播透露，柯文哲要展開土城十講，預告之後隔天黃國昌便前往日本訪問，陳佩琪則在同一天上民眾黨直播，透露柯文哲12月底之後，會跟小草有更多互動機會。

民眾黨主席黃國昌(11.24)說：「我跟他開會叫他主席，他都會一直制止我，叫我不要再叫他主席了，那因為我已經叫很習慣了，所以我也不曉得，該怎麼辦，那我說好，那很簡單，那以後開會我就叫你老大。」柯文哲妻子陳佩琪(11.25)說：「就那時候辭黨主席，然後交給國昌，他就講說，還好那時候有做這個決定，他說如果說，那時候沒有選出一個新的黨主席，就永遠是這個人代理，那個人代理，他說民眾黨就會垮掉。」

黃國昌走尊柯路線，柯家人也給足面子，話語中互相推崇，但黃國昌掌舵同時，柯文哲也要強勢回歸「兩任主席」的意志，都左右黨內核心決策。

