柯文哲將拜會立法院各委員會 王世堅：沒有拒絕的道理

民眾黨前主席柯文哲為協助推動代理孕母解禁修法，決定於本週五親赴立法院拜會衛環委員會立委。針對此事，素有「頭號柯黑」之稱的民進黨立委王世堅今日公開表態，強調只要是為了國家好，雙方碰面絕對沒有問題，展現對於理性溝通的開放態度。

民進黨立委王世堅。（圖／中天新聞）

民眾黨立委陳昭姿表示，鑑於民眾黨立委設有兩年條款，而代理孕母修法仍有卡關之處，柯文哲日前主動向黨團總召黃國昌表達意願，盼能親自拜訪立委協助推動。陳昭姿轉述，柯文哲認為應不分藍綠理性溝通，因此將逐一拜訪衛環委員會成員，週五僅是首日行程，之後還會陸續拜會其他委員。

對於柯文哲即將重返立院，王世堅在民進黨中執會前受訪時直言，要跟柯文哲碰面「絕對沒問題」。他認為過去對柯文哲的監督、質詢與評論都已成往事，自己並不在意。王世堅強調，若柯文哲有意願前來商討，他沒有拒絕的道理，只要是為國家好，隨時隨地都願意配合會面。

前民眾黨主席柯文哲。（圖／中天新聞）

王世堅進一步說明，代理孕母法案符合國家需求與世界潮流，是一項正確且早就該推動的政策。不過他也透露，目前尚未收到柯文哲方面的聯繫，推測對方可能尚未將他列入此波拜會行程中。儘管如此，他仍重申對於法案討論持正面看法，不排斥與柯文哲進行接觸。

至於柯文哲先在新北造勢又赴立院拜會，是否有復出意味，王世堅表示這是一定的。他指出民眾黨即「柯黨」，柯文哲身為創黨主席，主導黨的發展方向並為黨奔波是理所當然。王世堅也推測，在黃國昌主席任期結束後，由柯文哲回歸，甚至其夫人或妹妹接任，都是大家可預料的事。

