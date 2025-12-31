柯文哲將為《代孕法》赴立院拜會 王世堅喊「沒問題」：隨時隨地都能碰面

▲ 圖／華視新聞

行政院通過的《人工生殖法》版本將代孕脫鉤，前民眾黨主席柯文哲預計週五前往立院陪同陳昭姿拜會藍綠立委。對此，民進黨立委王世堅今(31)日受訪表示，要碰面絕對沒問題，認為該法案確實很好、很正確，早就應該推動，只要為國家好，隨時隨地都可以和柯文哲碰面。

元旦是王世堅生日，他首先感謝大家的祝福，喊話要大家記得掛國旗，被問及柯文哲將赴立院拜會一事，王世堅說要碰面絕對沒問題，所有一切過去該對他的監督、質詢、評論都是過去的，「我一點都不在意，但是問題是在他啦，看柯文哲覺得自己需不需要」，認為該法案確實很好、很正確，符合國家需求、世界潮流，是早就應該推動的法案，表示柯文哲願意碰面商討，他沒有拒絕的道理，只要為國家好，隨時隨地都可以碰面。

媒體追問碰面了想說什麼？王世堅說到現在還沒聯絡，代表他應該沒排進行程。至於柯文哲最近動作頻頻，是否有復出的意味？王世堅回應「這是一定的」，指出民眾黨就是柯創立的，他一定會為了黨奔波、助選、造勢，而且他身為黨的創辦人，自己相信黃國昌主席任期到後，應該就回歸柯文哲擔任，或是柯夫人、柯妹妹擔任，這個都可以預料到，表示柯文哲身為民眾黨的創辦人，想把民眾黨帶往何處應該由他個人主導，沒人會評論這點，當然帶好帶壞是另一回事。

