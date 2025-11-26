柯文哲將辦「土城十講」 前幕僚狠酸：是教小草如何前進土城？

民眾黨前主席柯文哲。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌日前在直播中透露，前主席柯文哲將舉辦「土城十講」。對此，柯文哲前幕僚吳靜怡今（26）日就酸，柯文哲在進行「土城十講」之前，應先把五千萬違法政治獻金繳清，不然演講應該正名為「前進土城」！

吳靜怡表示，柯文哲政治獻金案，訴願僅撤120萬加重罰，5579萬沒入與254萬罰鍰全數確定，程序救不了形象，柯文哲政治獻金『五大違法』再度被認定，監院撤加重罰不等於清白，柯文哲應該負起政治責任，怎麼好意思再繼續演講？

她指出，監察院訴願審議委員會正式決議：

故意不實申報6530萬 → 成立

故意違反法定支出項目 → 成立

1500萬木可授權金無證明 → 成立

募款演唱會＝競選活動 → 已被認定

三波募款小物＝政治獻金 → 亦明確成立

5579萬沒入 → 全額沒收確定

罰鍰254萬 → 全數確定

吳靜怡批評，政治獻金法是候選人最基本的誠信門檻，但連這個門檻都跨不過，卻要進行十講？講理念？講政治倫理？如果柯文哲不先把5579萬的違法政治獻金、254萬的確定罰鍰，未申報、虛報、故意規避的部分向全民交代清楚、繳清、道歉、負責，卻急著去到處演講，那效果可能只剩下：「教小草如何一步一步走向土城。」

她表示，藍白合之前，國民黨應該要求柯文哲把「如何誠實申報政治獻金」的檢討報告繳出來，公開給藍白所有即將參選的候選人當教科書，提醒所有人，不要再犯錯！犯錯一昧推給會計師，一樣，臭不可聞！

