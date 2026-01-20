柯文哲對同黨架拐子？醫師分析「行為心理學」揭一事！

論壇中心/綜合報導

民眾黨前主席柯文哲17日南下幫忙輔選時，疑似突朝同黨嘉義市東區市議員擬參選人林昱孜「架拐子」，該畫面在網路上引發熱議。對此，台灣醫事法律學會執行長羅浚晅表示，柯文哲的動作凸顯出，柯有兩種人設，一種表面和藹可親，而真實人設其實是「看她不夠本事」，因為這女生要選舉，有求於他，才對她頤指氣使。

羅浚晅在《台灣向前行》節目中指出，有人認為是柯文哲不喜歡別人靠近他，才會「架拐子」，但畫面中柯跟民眾拍照就能貼在一起，所以明顯不是這個原因；也有人認為柯文哲是要提醒新人抓鏡頭，但若真的關心應該「有禮貌的轉頭去說」，而這行徑就代表他對旁邊的人「非常嫌惡、不屑」。

國際情勢專家張國城則進一步指出，柯文哲可能對該位參選人沒有偏見，但因為她是「柯不喜歡的人派出來的」，所以才會恨屋及烏。張國城也認為，柯文哲覺得現在民眾黨就在亂搞，「像小藍、側翼」，失了格局，讓張國城不禁直呼，民眾黨恐怕在未來會成為國內主要政黨中，權力鬥爭最厲害的。

