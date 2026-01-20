柯文哲對女議員參選人「架拐子」？影片瘋傳 當事人否認：過度解讀

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨前主席柯文哲擔任黨籍嘉義市長參選人張啓楷競選總幹事，近日頻頻前往嘉義市，幫張啓楷輔選，但日前到在嘉義進行市場掃街時，在與民眾拍照時，柯文哲突朝同黨嘉義市東區市議員擬參選人林昱孜推了一下，影片在社群流傳，被解讀「架拐子」，甚至有人稱「再次證明柯文哲不尊重女性」。林昱孜今（20）日表示，此影片遭過度解讀，並稱柯文哲非常照顧參選人，若大家能看完整部影片，就會知道沒有這件事。

柯文哲在合照時手肘碰到林昱孜，遭質疑是「架拐子」。（圖／柯文哲yt影片截圖）

對於影片遭瘋傳，甚至傳出架拐子等等情形，張啓楷今早受訪時說，林昱孜是柯文哲與他都非常肯定、準備要提名的嘉義市東區議員參選人，柯文哲這幾週到嘉義掃街，有時她在旁邊沒進來拍照，柯文哲還會拉她一起拍照，希望林多曝光，預計下週民眾黨就會正式提名，而這幾週柯文哲陪著掃街時，也希望嘉義市議員參選人都要在，柯文哲是很肯定這些新人的。

張啓楷痛批，網路上怎麼會傳這麼離譜的事情？顯然是青鳥故意在惡作劇，這樣也很好，讓林昱孜有個高度曝光的機會，也非常好，謝謝青鳥們。

林昱孜則回應，大家有點過度解讀，其實在柯文哲答應擔任張啓楷的競選總幹事後，就非常照顧這些嘉義在地候選人，第一天就告訴她，只要合照時，一定要站在旁邊，要用最大方式幫助他們曝光，而看影片可以知道，這根本沒有架拐子的問題，謝謝大家的關心，也希望大家能完整看完整部影片，就會知道沒有這件事。



