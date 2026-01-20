柯文哲對女議員參選人「架拐子」？當事人否認：被過度解讀

民眾黨前主席柯文哲日前在陪嘉義市長參選人張啓楷、嘉義市議員擬參選人林昱孜掃街時，與民眾合照，用手肘撞了一下林昱孜，相關影片在網路瘋傳，遭質疑「架拐子」。 圖：翻攝民眾黨影片

民眾黨前主席柯文哲近日頻赴嘉義幫黨籍嘉義市長參選人張啓楷輔選，17日到北興市場掃街時，發生柯文哲突朝同黨嘉義市東區市議員擬參選人林昱孜「架拐子」推了一下，影片在社群媒體流傳；林昱孜今（20日）表示，影片遭過度解讀，並強調柯非常照顧他們這些參選人，若大家能看完整部影片，就會知道沒有這件事。

張啓楷上午於立法院受訪表示，林昱孜是柯文哲、張啓楷非常肯定、準備要提名的嘉義市東區參選人，柯這幾週到嘉義掃街時，有時她在旁邊，沒進來拍照，柯文哲還會拉著她一起拍照，希望她多曝光，預計下週民眾黨就會正式提名。

張啓楷說，林昱孜之前有選過一次，沒有當選，這幾年非常努力耕耘，包括柯文哲每次下鄉，也都在，這幾週，柯文哲陪著掃街時，也希望嘉義市議員參選人都要在，柯是很肯定這些新人的。

張啓楷質疑，網路上怎麼會傳這麼離譜的事情，顯然是青鳥故意在惡作劇，這樣也很好，讓林昱孜有個高度曝光的機會，也非常好，「謝謝青鳥們」。

林昱孜則透過影片回應，她昨天跑行程時，有同仁拿影片給她看，是有關17日柯文哲、張啓楷與她在北興市場掃街時，柯撞到她一下的影片，並直言大家有點過度解讀。

林昱孜強調，其實，在柯文哲答應擔任張啓楷競選總幹事後，非常照顧這些嘉義在地候選人，第一天就告訴她說，只要合照時，一定要站在旁邊，柯用最大方式幫助他們曝光。

林昱孜說，看影片可以知道，這根本沒有架拐子的問題，謝謝大家的關注、關心，也希望大家能完整看完整部影片，就會知道沒有這件事。

