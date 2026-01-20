柯文哲對林昱孜架拐子？ 張啓楷稱離譜：青鳥在惡作劇

柯文哲近日南下幫忙輔選時，疑似對嘉義市民眾黨市議員擬參選人林昱孜架拐子，眼神似乎還瞪了一下。（翻攝自柯文哲YT頻道）

隨著九合一大選漸漸到來，各黨的政治人物早已開始布局、勤跑基層。民眾黨立委張啟楷將挑戰嘉義市長大位，前主席柯文哲近日也南下輔選，不過17日陪同掃街跟民眾拍合照時，柯文哲疑似對嘉義市民眾黨市議員擬參選人林昱孜架拐子，眼神似乎還瞪了一下，這段畫面這幾天在網路上瘋傳。對此，張啓楷今（20）日受訪回應，直呼怎麼會傳這麼離譜的事情，「顯然是青鳥在惡作劇」。

柯文哲近日南下嘉義幫張啓楷輔選，不過17日在陪同掃結過程中，有民眾上前想要合照，柯文哲疑似對著林昱孜架拐子，接著眼神還似乎瞪了一下，林昱孜被撞到後表情明顯嚇到，她則是立刻收起疑惑的臉，繼續完成跟民眾的合照。

這段影片曝光後，近日在社群媒體瘋傳，還有許多網友湧入影片留言，「很用力喔」「秒你幹嘛推人家🙄🙄 不想讓人家合照也不用這樣撞人吧」「居然出拐子 阿北好可怕」「到底哪慈祥？直接架拐子」。

對此，當事人之一的張啓楷今（20）日出席活動時，就被媒體追問此事，他強調柯文哲對於林昱孜的表現非常肯定，而且每次她也都會幫柯文哲安排地方行程，柯文哲是對她有高度的關切，怎麼會傳這麼離譜的事情，「顯然是青鳥在故意惡作劇」，不過他更謝謝青鳥們，反而讓林昱孜有高度曝光的機會。

