隨著邁入2026丙午馬年，不僅兩岸局勢、國內政經動向成為全民焦點，許多人也開始關注起自身運勢，及有關安太歲的相關資訊。對此，富陽軒八卦祖師廟富聖老師提醒，今年為是強陽的「大爐火」年，象徵百業復甦與光明，點名「這5生肖」記得安太歲求平安，並提醒姓名中若含有「文」、「哲」、「子」、「孫」等字的民眾要特別留意。





2026丙午馬年到來，許多人開始關注起自身運勢。（圖／民視新聞網資料照）

根據《ETtoday新聞雲》報導，隨著進入丙午馬年，也出現一項有關政治人物的「特殊巧合」，富聖老師指出，丙午馬年的值年太歲正好為「文哲大將軍」，因此若姓名中藏有「文、哲、子、孫」等字，或是姓氏為「游、李」的民眾，在命理上被視為與太歲名諱產生感應，建議可透過祈福儀式來穩定磁場。

「文哲大將軍」中有著「文哲」二字，不禁讓人聯想到前民眾黨主席柯文哲。（圖／民視新聞網資料照）





由於「文哲大將軍」中有著「文哲」二字，不禁讓人聯想到前民眾黨主席柯文哲，富聖老師表示，生肖屬豬的柯文哲，在在經歷了波動劇烈、波折不斷的蛇年（2025）後，在今（2026）年進入馬年後終於迎來「貴人星」入閣，但若想在政治版圖東山再起，必須展現更大的政治氣度，並將重心放在栽培後進；老師更精準建議，今年他若能多使用暱稱、小名或綽號，並參拜紫微大帝，將對運勢更有助益。

富聖老師點名，「這5生肖」記得安太歲求平安。（圖／民視新聞網資料照）





在個別生肖運勢方面，富聖老師提醒，屬「馬」與「鼠」的民眾需格外謹慎，其中屬馬者為「本命年」，且適逢「自刑」，容易陷入自我懷疑或鑽牛角尖的心理困境，影響重大決策，建議能透過進修或穿著亮色系衣物來轉化能量；屬「鼠」者因「沖太歲」，今年恐怕會面臨勞心勞力卻成果有限的困局，新春期間建議前往廟宇安太歲、點燈，以祈求整年運勢趨於平穩，避免徒勞無功。

最後，屬牛、兔、雞的民眾，則需關注內心理狀態！屬「牛」者要注意「意識分離」導致的漫不經心；屬「兔」者則要留心人際糾紛，兩者皆應秉持「少管閒事、多說好話」原則；至於屬「雞」的人，今年可能會感受到巨大的心理壓力，進而影響生理健康，老師建議應多參與社交活動或培養才藝，透過藝術與社交的正面能量來緩解緊繃的神經，達到壓力釋放的效果。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：柯文哲小心了！命理師提醒姓名有「文、哲」要注意 點名5生肖當心犯太歲

